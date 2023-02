Pointa N: Prezident se rozhodl dodržet ústavu

Nejdůležitější zprávy dne pro vás vybral a okomentoval Štěpán Vojtěch.

Že prezident dodrží ústavu, nemá být zprávou

Nedělní schůzka premiéra Petra Fialy a prezidenta Miloše Zemana ukončila nejistotu, zda dosluhující hlava státu ještě před koncem mandátu předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského nebude chtít jmenovat jeho nástupce. Tuto možnost Zeman nedávno přiznal v rozhovoru s MF Dnes.

Fiala po setkání oznámil, že prezidenta požádal, aby jmenování nového předsedy soudu nechal až na Petru Pavlovi, za jehož úřadování Rychetskému mandát vyprší. A že prezident jeho žádosti vyhověl, ačkoliv se nadále domnívá, že by k takovému kroku měl pravomoc.

Podle ústavních právníků by však případným předčasným jmenováním nového předsedy Ústavního soudu Zeman zasáhl do Pavlových kompetencí a do současného systému vrazil klín. Sám Rychetský v České televizi řekl, že jmenovat někoho do funkce, která je stále obsazená, by bylo „absurdní“. Prezidentovy kompetence jsou podle něj vymezeny nejen věcně, ale také časovými hranicemi mandátu.

Nabízí se tak otázka, co Zemana k dodržení ústavy přesvědčilo.