Nenapadlo by mě, že mě veřejnost tak rychle odsoudí, říká Pavlova mluvčí o emocích na tiskovce

Petr Pavel se jí sice jednoznačně zastal, ona se ale přesto stáhla a dlouho odmítala dávat rozhovory. S Deníkem N devětadvacetiletá specialistka na bezpečnostní politiku a bývalá novinářka nakonec mluvila jen proto, že ji k tomu přesvědčil nově zvolený prezident.

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Proč Markéta Řeháková na tiskové konferenci tak křičela?

Čím ji nový prezident uklidnil?

Co ji přesvědčilo k tomu, aby začala pracovat pro Petra Pavla?

Jak se holka od koní, která závodila v parkuru, dostala k novinařině?

Proč se o své koně starala v noci?

Co ji přitahuje na práci ve strukturách NATO?

A co říká na minulost Petra Pavla?

„První úkol pro Pavla: vyměnit Řehákovou. Vážně si užila kampaň, ale nechápe svoji roli.“ Jedna z mnoha hlášek, které jsem den po vítězství generála četla na sociálních sítích. Blesk zase ocitoval bývalého vicepremiéra Pavla Bělobrádka: „Ta paní v modrém, asi tisková prezidenta Pavla, je opilá, nebo ne? Dost tu radost ztrapňuje.“ To pro vás musela být studená sprcha.

Byla hodně studená.

Čekala jste, že to lidé budou tolik řešit?

Vůbec ne, ani mě to nenapadlo. V té době jsem ani nebyla mluvčí prezidenta, ale mluvčí kampaně Petra Pavla. V minutě jsem se stala nejnenáviděnější osobou českého Twitteru. Nebo alespoň já to tak subjektivně vnímala.

Na takovou smršť se člověk asi nemůže připravit. Co to s vámi v první chvíli udělalo?

Rozhodně mi to zkazilo radost z toho večera. Pro nás všechny – pro nově zvoleného pana prezidenta, pro celý tým, pro mě – to v ten moment byla velká oslava a velká radost, kdy vyvrcholilo naše úsilí. Všechno, čemu jsme během uplynulého roku čelili, se z minuty na minutu zhmotnilo a změnilo nám to život.

My jsme to brali tak, že tohle je náš večer, jdeme si to užít, porazili jsme tu lež a manipulaci, vyhráli jsme čestně a jdeme to oslavit. A s námi bylo v publiku patnáct set lidí. Když jsem vystupovala na jeviště, skandovali moje jméno. Křičeli: „Markéta, Markéta…“ Bylo to opravdu jako na fotbale.

A tak jste to jako na fotbale i vzala.

Tak jsem to jako na fotbale vzala, ale ono to tam v ten moment opravdu zapadalo. A já jsem udělala chybu, že jsem si opravdu