Vývoj bojů (344. den): Přibývají signály o blížícím se ruském útoku, raději se připravte na napjaté týdny

Kde je ruský útok nejpravděpodobnější a co mu nasvědčuje.

Rusové severně od Bachmutu pomalu postupují.

Ukrajincům se nedaří ani u Kreminné.

Vagnerovci pravděpodobně ztrácejí rekruty i vliv.

Mapy dne – Soledar a Kreminna.

Videa dne – jak z válečného filmu: voják proti tanku; Torske, vesnice, o které uslyšíme; zničené ukrajinské letiště – velmi pravděpodobně staré záběry; Marjinka je srovnaná se zemí.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí ze čtvrtka 2. února. Situace na některých místech už může být jiná.

Kde je ruský útok nejpravděpodobnější a co mu nasvědčuje. Nedá se vyloučit, že jde o psychologickou operaci jedné nebo druhé strany a zpětně se může ukázat varování z titulku jako přehnané. Jako pravděpodobnější se však v této chvíli zdá, že se schyluje k ruskému pokusu o větší ofenzivu. A nevypadá to, že by měl počkat do 24. února, jak zní jedna z verzí. Spíš to vypadá tak, že postupné testování ukrajinské obrany už začalo.

Nejprve krátce o signálech, které svědčí o přípravách útoku. „Zaznamenali jsme, že ruské okupační síly přesouvají nové útočné skupiny, jednotky, zbraně a jiné vojenské vybavení na východ,“ řekl pro Kyjev Post představitel ukrajinské vojenské rozvědky Andrij Čerňak. Ve stejném článku tvrdí, že podle informací, které Ukrajinci mají, vydal Vladimír Putin pokyn obsadit do března zbytek Luhanské a Doněcké oblasti. Zprávy o přísunu posil odpovídají možnosti, že desetitisíce mobilizovaných záložníků, kteří se hned rovnou nezapojovali do bojů, už za sebou mohou mít výcvik.

Ve stejném deníku – jen o několik dnů dřív – tvrdil poradce prezidenta Zelenského Michajlo Podolak, že ofenziva ve skutečnosti už začala. O nadcházející ruské ofenzivě ve čtvrtek mluvil i ukrajinský ministr obrany Olexij Reznikov.

Kde tedy hrozí ruský útok a co mu nasvědčuje? Zlověstná je zpráva o