Řekl Orbán, že je proti členství v EU a Ukrajina je země nikoho? Spor o slova na uzavřeném jednání

Dva účastníci uzavřeného setkání s maďarským premiérem napsali: Viktor Orbán by nechtěl mít svou zemi v EU, ale nemá jinou možnost. Od té doby spatřilo světlo světa několik výkladů: neřekl to, neřekl to tak, novináři to špatně pochopili a novináři nedodrželi základní pravidla etikety v médiích.