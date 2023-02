Pavlův záměr vydat se co nejdříve do Varšavy má své opodstatnění, ale i úskalí

Komentář Petra Janyšky: Nově zvolený prezident Petr Pavel prohlásil, že jedna z jeho prvních cest povede do Varšavy. Trochu překvapivé sdělení, nové hlavy českého státu většinou jezdí nejdřív na Slovensko, vzápětí pak do Bruselu a do Berlína, takové jsou zvyklosti a priority české zahraniční politiky.