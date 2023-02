Být to jen na mně, otevřu Hrad hned, říká Pavel. Rakušanovo zdůvodnění kontrol mu nepřijde zásadní

Nově zvolený prezident Petr Pavel v rozhovoru pro Deník N řekl, že nebude po svých zaměstnancích požadovat slepou loajalitu. Dodává však, že z Hradu nesmí interní informace unikat jak cedníkem. Jednou z prvních věcí, které bude řešit, bude přítomnost soukromé bezpečnostní agentury na Pražském hradě. Policie má dokonce příkaz, aby této agentuře ničím nestála v cestě. Nový prezident chce zjistit, kdo tuto firmu platil, a zvažuje, že by podal trestní oznámení.

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Proč Petr Pavel nastupuje na „závodní dovolenou“?

Co ho od Miloše Zemana překvapilo?

Co má společného Pražský hrad a cedník?

Co si prezident Pavel řekl po telefonu s ukrajinským prezidentem Zelenským?

Jak se projevila telepatie mezi Petrem Pavlem a Zuzanou Čaputovou?

Chystá se nový český prezident za generálem Gerasimovem?

Kdy uvidíte Miloše Zemana?

Předpokládám, že to bude hned po příštím týdnu, na který jsme si všichni naordinovali něco jako závodní dovolenou.

Schůzka s prezidentem Milošem Zemanem se má konat brzo, ale už se to říká několik dní a pořád se neví, od koho má přijít pozvání. Vratislav Mynář říká, že Miloš Zeman je připraven. Z vaší strany padá, že očekáváte, že vám nabídne termín jednání. Je to trošku jako na písku: kdo s koho. Uděláte ten první krok?

Mně to připadlo velice nešťastné. Logicky jsem očekával, že prezident a jeho kancelář, kteří jsou v úřadě a stále drží otěže pevně v rukou, by ten proces měli iniciovat. Vyjádřil jsem připravenost a flexibilitu k jakémukoliv termínu, ale já nejsem ten, kdo má kanceláře a program prezidenta v rukou.

Teď už jsme se ale posunuli kousek dál, protože jsem si uvědomil, že se skutečně nechci přetahovat o to, kdo udělá první krok. Kanceláři prezidenta jsme tedy dali návrh možných termínů a vypadá to, že se na brzkém termínu už shodneme. A bude to až v tom přespříštím týdnu.

Čekala jsem, že vám Miloš Zeman nebo jeho kancelář nabídne prostory k prvním jednáním, což se nestalo. Nabídl vám to Petr Fiala. Překvapil vás Zeman?

Mě hlavně překvapilo, že celý proces předání funkce prezidenta vlastně není nijak popsán. Když si vzpomenu na situaci v jakémkoliv armádním prostředí, tam je naprosto jasně dáno, kdo, kdy, komu a co předává, kdo za jakou část procesu zodpovídá. Tady se bavíme o hlavě státu a ono to není upraveno vůbec.

A jak byste pojmenoval míru vstřícnosti – nebo po klausovsku nevstřícnosti – ze strany Pražského hradu?

Takhle to nemělo být nastaveno. I s ohledem na věk a zdravotní stav prezidenta jsem byl od počátku připraven reagovat pružně na to, co navrhnou. Ale očekával jsem, že iniciátorem budou oni.

Vidím nutnost změn

Podíval jste se na webové stránky Hradu?

Díval jsem se, samozřejmě. A taky jsem hovořil s řadou lidí, kteří na Hradě pracují.

Překvapilo vás, že na té hlavní stránce není ani zmínka o tom, že se volil prezident, že už je zvolen a že jste to vy?

Mě to moc nepřekvapuje.

Po rozkliknutí jsem tam našla jen dvě tiskové zprávy: jednu o tom, že Miloš Zeman odvolil, a druhou o tom, že Miloš Zeman ve dvou větách novému prezidentovi gratuluje. Čekal jste něco osobnějšího?

Nečekal.

Když si vezmeme, že ta vstřícnost není velká, možná je i nulová: co byste už akutně potřeboval řešit, a nemůžete?

Ve středu proběhlo první jednání mezi designovanou šéfkou kanceláře a stávajícím šéfem kanceláře. A podle zpětné vazby, kterou mám, to jednání nebylo