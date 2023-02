Žijeme v počítačové simulaci? Otázka, která může být vstupní branou filozofie

Víme přece, že když se nám v noci něco zdá, jsme také přesvědčeni o existenci toho, co nás ve snu obklopuje, a když se probudíme, vidíme, že to skutečné nebylo – jak tedy můžeme vědět, že i teď nejsme v nějakém snu a svět kolem nás není jen pouhou iluzí? Mistr Čuang na to již čtyři století před naším letopočtem narazil v následující podobě:

Zdálo se Čuangovi, že je motýl, jenž poletuje kolem, motýl se cítil motýlem, nic mu nechybělo, nevěděl, že je Čuang. Náhle se probudil a ustrnul, je Čuang! A teď neví, zdálo se Čuangovi, že je motýl, nebo se zdá nyní motýlu, že je Čuang? Čuang nebo motýl, přece tu musí být nějaký rozdíl! A tomu se říká proměnlivost věcí!

(překlad Oldřicha Krále)

Dalším krokem může být podezření, že iluze vnějšího světa je výsledkem něčího zlovolného působení. Descartes ve svých Meditacích píše:

Nebudu tedy předpokládat, že existuje nejlepší Bůh, zdroj pravdy, ale jakýsi zlotřilý démon, nesmírně mocný a lstivý, který vynaložil všechnu svou píli, aby mne mýlil, a budu mít za to, že nebesa, vzduch, země, barvy, tvary, zvuky a vůbec vše vnější není ničím než mámením snících, jehož pomocí nastražil léčky mé důvěřivosti.

(překlad Petr Glombíček a Tomáš Marvan)

V modernější podobě najdeme podobnou úvahu u Hilary Putnama:

Představme si, že lidská bytost (můžete si představovat, že jste to vy sám) prodělala operaci, kterou provedl nějaký zlý vědec. Mozek toho člověka (váš mozek) byl odstraněn z těla a umístěn do kádě s živinami, které ho drží naživu. Jeho nervová zakončení byla připojena k supervědeckému počítači, který způsobuje, že osoba, jejíž mozek to je, má iluzi, že vše je dokonale normální. Zdá se, že jsou tu osoby, předměty, obloha atd.; ale ve skutečnosti vše, co tato osoba (vy) zakouší, je výsledem elektronických impulzů putujících z počítače do těch nervových zakončení.

(překlad autor)

Nejnázornější předvedení takového scénáře známe z populárního filmu Matrix