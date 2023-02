Neviděné Japonsko

Již 16. ročník festivalu japonského filmu a kultury EIGASAI 2023 se letos zaměří na Japonsko tak, jak ho mnozí neznají. Vybrané filmy diváky zanesou do různých koutů Japonska, od mrazivého Hokkaidó až po tropickou Okinawu, ukážou rozmanitost kultur původních obyvatel Japonska a provedou diváky různými obdobími jak moderní historie, tak japonského samurajského středověku. Vedle filmů festival přinese tradiční sobotní Japonský kulturní den v Galerii Lucerna plný workshopů, stánků s japonským občerstvením i doprovodným programem s tradiční hudbou, divadlem kjógen a bubenickou show.

Zahajovací film festivalu Země Ainuů nás uvede mezi původní obyvatele Japonska, kteří žijí na ostrově Hokkaidó. Vypráví příběh čtrnáctiletého chlapce Kanta, který dostane možnost se z tradic vymanit a odejít žít do velkoměsta. Udržování rituálů, pro dnešní dobu těžko pochopitelných, je však pro zachování kulturní integrity národa naprosto zásadní. Roli novináře, který přijíždí dokumentovat rituál „lomante“, ztvárnil Lily Franky.

Film Zabíjení režiséra Šindži Cukamota, který natočil legendární kyberpunkový film Tecuo (1989), se historicky vrací do období Eda v polovině 19. století, kdy se po dvěstěpadesátiletém míru znovu objevují krvavé šarvátky mezi róniny, samuraji bez pána. Mokunošin Cuzuki si vydělává na živobytí ochranou rolníků v malé vesnici, touží však po slávě a hrdinství. Sám režisér Cukamoto si zahrál jednu z hlavních postav, rónina Sawamuru.

Film Krok se dotýká sociálního tématu rodičů samoživitelů. V tomto případě divák sleduje ovdovělého byznysmena Keničiho, který zůstane na výchovu dcerky sám a musí se vypořádat s novou životní situací.

Do hlavního programu festivalu netradičně zařazujeme i kultovní animovaný hudební film pro dospělé Správnej sound režiséra Kendži Iwaisawy, na motivy mangy Hirojuki Ónašiho. Skupina tří středoškolských floutků se z nudy rozhodne založit rockovou skupinu. Přestože nemají žádné předchozí zkušenosti s hrou na hudební nástroje, objeví pro sebe zcela nový hudební svět, který je zcela pohltí a otevře jim nové obzory. Kromě „neviděného“ divákům představí možná i to, co ještě neslyšeli. Film je plný skvělých hudební motivů, gagů a až absurdních situací. Titulní postavu Kendžiho namluvil a nazpíval známý hudebník Šintaró Sakamoto.

V dalším filmu se dramaturgicky opět vracíme k ústřednímu tématu prozkoumávání geografie a antropologie „neviděného Japonska“ – tentokrát do horských oblastí na ostrově Honšú. Film Sanka: horští tuláci se zaměřuje na potulný lid sanka, který kočoval v horských oblastech ještě do 60. let 20. století, než postupně vymizel s nástupem nového životního stylu a průmyslové modernizace Japonska.

Sobotní program představí animovaný film pro děti Školačka lázeňskou. Dívenka Okko se stává dědičkou tradičních venkovských lázní. Co vše to obnáší, musí teprve objevit.

Závěrečný film festivalu Omývání kostí uzavře pomyslnou trilogii antropologických filmů v programu, zavede diváky na malý okinawský ostrůvek Aguni a představí tradiční pohřební rituál „senkotsu“. Objevování místních tradic v doprovodu svérázné rodiny je pro diváka nečekaně vtipnou podívanou.

Součástí letošního programu bude také Japonský kulturní den v sobotu 25. 2. od 10 do 17 hodin. Divákům představí tradiční hudební nástroj šamisen, komedii kjógen, bubenické i taneční vystoupení. Pro návštěvníky budou připraveny dílny tradičních japonských disciplín v Galerii Lucerna (vstup zdarma). Zájemci se budou moci naučit skládat origami, vyzkoušet psaní kaligrafie, výrobu talismanů pro štěstí, nechat se obléct do kimona nebo si prohlédnout japonské meče. Kromě toho budou mít možnost ochutnat japonské jídlo, cukroví i čaje nebo si koupit nějakou drobnost z Japonska na památku. Součástí festivalu bude i výstava fotografií Petra Borovičky v Kavárně Lucerna.

Všechny filmy jsou v japonském znění se souběžnými českými a anglickými titulky.

Vstupné na jednotlivé filmy je 139 Kč, pro ZTP a seniory 80 Kč.

Pro děti do 10 let je vstup na film Školačka lázeňskou zdarma.

Slevu na vstupném lze uplatnit pouze na pokladně kina Lucerna.

Zvýhodněné akreditace za 750 Kč a pro studenty, ZTP a seniory 450 Kč.

Kompletní program na webu: www.eigasai.cz nebo na www.kinolucerna.cz

