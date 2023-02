Čtvrtý operátor do Česka nepřijde, aktivita mojí předchůdkyně byla nešťastná, říká nový šéf ČTÚ

Hanu Továrkovou do úřadu jmenovala předchozí vláda Andreje Babiše, v posledním roce čelila silné kritice ze strany nového ministra průmyslu Jozefa Síkely (STAN). Ten jí kromě nepovedené aukce rovněž vyčetl špatnou komunikaci týkající se pozemního televizního vysílání.

Továrková totiž připustila, že by se jeho rozsah mohl v budoucnu významně zmenšit. Síkela při uvádění Eberta do funkce řekl, že by měl úřadu „vrátit důvěryhodnost“. Ministrovi totiž vadil spor Továrkové s Evropskou komisí. Bývalá šéfka ČTÚ chtěla regulovat velkoobchodní mobilní trh, za což ji Brusel zkritizoval.

Co se v rozhovoru mimo jiné dočtete:

Proč do Česka nevstoupil velký čtvrtý operátor?

Jak se zlepší mobilní signál ve vlacích?

Kdy by v Česku mohlo skončit pozemní televizní vysílání?

Český telekomunikační úřad před několika dny zveřejnil plán prací na příští rok. Co pro vás bude tím největším úkolem?

Ten úkol rozhodně není jeden. Začal bych ale u podpory sítí nové generace, dalším úkolem bude přezkum poštovního trhu, tedy příprava na výběrové řízení nové poštovní licence pro období od roku 2025.

U toho bych se zastavil. Očekáváte, že dojde k nějakým výraznějším změnám ve srovnání s tím, když se vypisovaly licence před dvěma lety?

Velká debata bude o tom, do jaké míry zachovat rozsah té univerzální poštovní služby. Už i ze současné licence jsme totiž vypustili třeba balíkovou službu, protože jsme došli k závěru, že na trhu existují komerční alternativy, a nemusí tedy být součástí licence.

Druhou věcí bude otázka rozsahu pobočkové sítě. Aniž bych předpokládal, kdo licenci bude mít, síť poboček je