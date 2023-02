Ve vnímání odvahy máme zmatek, Češi si ji pletou s hrdinstvím, říká moderátor pořadu Nebát se

Odvaha je podle výzkumu v životě důležitá pro polovinu Čechů. Na prvních místech se objevuje spíše schopnost kvalitně a dobře dělat svoji práci, spolehlivost nebo morální integrita. Nebát se riskovat, pokud to dává smysl, považují za důležité dvě pětiny lidí.

Za odvážné se považuje devatenáct procent populace. Podle výzkumu se většině lidí, kteří odvážnost hodnotí jako důležitou vlastnost, nedaří takovými být. To o sobě naopak tvrdí jen sedmnáct procent z nich. Třináct procent respondentů se pak za odvážné nepovažuje vůbec. Vedle toho 68 procent lidí je prý odvážných podle situace – nejčastěji, když je potřeba chránit rodinu.

„Jsou to nízká čísla a měli bychom s tím jako společnost pracovat. Například více dostávat odvahu do výchovy, měla by to být běžná součást našeho vzdělávání a přemýšlení,“ říká k výsledkům ředitel výzkumu Behavio Vojtěch Prokeš.

Kvantitativní výzkum vznikl pro pořad Nebát se pod vedením Skautského institutu, který se zaměřoval na překonávání strachu a nalézání odvahy.

Výzkum proběhl formou dotazování CAWI (online metoda sběru dotazníkových dat), sběr se konal od 2. do 5. prosince 2022 na vzorku tisíc lidí.

Novinář a humanitární pracovník Jiří Pasz, který se podílel na přípravě pořadu Nebát se, si myslí, že by si česká společnosti měla odvahu lépe definovat.

„Často si pleteme odvahu a heroismus, spoustu odvahy však prokazujeme každý den v menších věcech,“ říká v rozhovoru pro Deník N.

Z jakého důvodu Skautský institut uskutečnil výzkum právě o odvaze?

Chceme dát české společnosti inspiraci. Snažíme se prozkoumat strach nebo boj se strachem a hledat odvahu z co nejvíce úhlů. Děláme to na základě příběhů a rozhovorů, chtěli jsme však také data, aby to nebylo jen vaření z vody. Proto jsme udělali sociologický výzkum.

Co jeho výsledky přinesly?

Poslední roky ukazují, že ať už česká společnost řeší jakékoli téma, tak je vždy na pozadí určité sporné základní rozhodování mezi tím, jestli jsme vystrašení, nebo odvážní lidé –⁠ tedy jestli jsme vystrašená, nebo odvážná společnost. Ať už jde o pandemii, Ukrajinu nebo ekonomickou krizi, případně prezidentské volby, tak