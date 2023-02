Česko-slovenské slovo týdne: mlha vs. hmla

grafika

Pár slov o slově mlha

Málokteré slovo označující meteorologický jev s sebou nese tak silný nádech tajemna. Však posuďte sami. Každé malé dítě dobře ví, co leží za mlhou hustou tak, že by se dala krájet. A když se blíží půlnoc, Popelka vyřkne: „Mha přede mnou, mha za mnou“ a mizí.

Snad pocházela z Podkrkonoší, protože právě tam se podoba mha používala. To na Chodsku zůstali pěkně u staročeského mhla, i když vyslovit ho není jen tak. V jižních Čechách by nás překvapili, protože říkali hmla, jak to dnes známe ze slovenštiny.

Ale zpět k tajemstvím. Kdo se vyzná ve Středozemi, ví, že pod Mlžnými horami vyhloubili trpaslíci Khazad-Dum, a co tajemného tam probudili. Jizerské hory, které jsou hustými mlhami proslavené, chrání jejich duch Muhu, bytost zahalená do husté mlhy.

Poezie mlhy je nekonečná, snad jen ve městech ji vytlačuje ta nemilá směsice kouře a mlhy, kombinací slov smoke a fog vzniklý smog.

Češka o slově hmla

Když jsem v dětství poslouchala předpověď počasí v podání slovenských meteorologů, fascinoval mě tajemný jazykolam v podobě slova hmla.

Když se ho člověk snaží poctivě vyslovit, vychází zvuk slova z hloubi těla jako výstražné zahučení lesů, do kterých se neodvažujte vstoupit. Oproti tomu českou verzi si jen tak zlehka poválíme na patře, jako když mlha nenápadně vyklouzne z těch lesů na louku.

Martina Waclawičová, bohemistka věnující se zejména mluvené češtině a dialektologii