Češka, která i díky svému „francouzskému nadhledu“ odhalila světu tajemství umělecké fotografie

Seriál Česká inteligence 20. století: Prožila život v blízkosti největších tvůrců své doby, aniž se podle svých slov sama za tvůrkyni pokládala. Přitom zvládla to, co žádný z velkých fotografů, jež obdivovala, nedokázal: učinila jejich dílo mezinárodně srozumitelným. Nebýt jí, hnily by negativy například Františka Drtikola možná ještě dnes někde ve sklepě. Nazývala se jejich služebnicí a „uklízečkou“ jejich neuspořádaných pozůstalostí. Ve skutečnosti je ale stvořila. A spolu s nimi sebe samu.