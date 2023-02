Babišovu výhru by armáda nepřijala a začala to tu rovnat jako v Brazílii, prohlásil poslanec ANO

Poslanec hnutí ANO Pavel Růžička na jednání sněmovního výboru pro obranu prohlásil, že by měl v případě zvolení Andreje Babiše prezidentem obavu, že „armáda začne dělat pořádek jako v Brazílii“. Deníku N řekl, že obavu opírá o vystupování některých představitelů armády na sociálních sítích – považuje ho za politické. Výbor včera jednal o ústavní novele, která by vládě umožnila v urgentních případech krátkodobě vysílat vojáky do zahraničí i bez souhlasu parlamentu. ANO ji v roce 2019 samo navrhovalo, teď ji podpořit nechce. Podle Růžičky proto, že ministryně Jana Černochová (ODS) je „labilní“ a mohla by pravomoc zneužít.