Propagovat předčasný důchod byla hrubá chyba. Na reformě se chceme dohodnout s ANO, říká ministr Stanjura

Fialova vláda při nástupu slibovala, že se pustí do úspor. Pak ale přišla válka na Ukrajině provázená energetickou krizí a vysokou inflací. Vzrostl tedy tlak na růst výdajů a s tím přišlo i volání ekonomů a části vládních stran po zvyšování daní. ODS ale stále odmítá růst daně z příjmů. „V postoji žádné z vládních stran se nic nezměnilo. My jsme hlasovali pro snížení daní z příjmů, tehdy hlasovaly proti,“ říká v rozhovoru pro Deník N ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Vysvětluje, jak chce dostát slibu zastavit zadlužování státu.

V rozhovoru se dočtete:

Jaké změny se chystají u předčasných důchodů.

Jak to bude s důchodovou reformou.

Co všechno se změní v programovém prohlášení vlády.

Které daně hodlá Fialova vláda upravit.

Jak se Stanjura dívá na zvolení Petra Pavla prezidentem.

Jak se má podle ministra stát postavit k rozvoji jaderné energetiky.

Budeme trochu jízliví. Jste rád, že ministerstvo práce a sociálních věcí v říjnu zveřejnilo informaci o tehdejší výhodnosti odchodu do předčasného důchodu?



Ne, považuju to za hrubou chybu. Považuju za nemorální, že je předčasný důchod výhodnější než ten řádný. Rozumím tomu, že to bylo roky teoreticky napsáno v zákoně a až teď to praxe prověřila, ale musíme to změnit. Je to nespravedlivé vůči lidem, kteří zůstávají v práci až do věku řádného odchodu do penze. Je to úplně absurdní.

Nejsem rád, že ministerstvo práce tuto možnost ještě inzerovalo. Jeho motivaci jsem nepochopil. První čísla ukazují, že loni o předčasný důchod požádalo 120 tisíc lidí, mnohem víc než obvykle. Myslím si, že bez toho inzerování by to mělo podobný průběh jako v předchozích letech. Ještě letos budeme chtít pravidla změnit.

Počet žádostí o předčasné důchody byl loni asi trojnásobný oproti normálu. Máte vyčísleno, na kolik to vyjde státní kasu?

Přesně to vyčíslené nemáme, protože ne všichni, kdo požádali, do předčasného důchodu skutečně nastoupili. Z dlouhodobého hlediska to ale budou