„A vůbec, kam zmizely ženy z dějin, z příběhů, které vyprávíme?“ O literárních hrdinkách, které v soukolí dějin nechtěly mlčet

Záplava knih v knihkupectvích může být až odrazující. Zvlášť teď, kdy po Vánocích hromady knih na čtenářských nočních stolcích znatelně narostly. Které z nových českých knih s ženskými hrdinkami by v nich rozhodně neměly chybět? A co vypovídají o cestě žen českou historií až do současnosti?