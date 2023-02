„Tady život pořád visí na vlásku.“ Komiksové Ukrajinské a ruské sešity jsou dokumentem zrůdnosti sovětského režimu

V Česku vychází Ukrajinské a ruské sešity v překladu Moniky Štefkové a Heleny Lergetporer v době, kterou si asi ani autor, když v letech 2008 a 2009 projížděl Rusko, Sibiř a Ukrajinu a sbíral svědectví o historických i ne tak dávných událostech, neuměl představit.

A ačkoli dějem nezasahuje dále než do roku 2009, i tak – a možná právě proto – je kniha zajímavou sondou do obou zemí a do vzpomínek a úvah lidí, kteří na Igorta působí, jako by neměli žádnou víru v budoucnost.

Ukrajinské a ruské sešity vyšly v italském originále nejprve odděleně, Ukrajinské sešity v roce 2010, Ruské sešity o dva roky později. V češtině vychází v nakladatelství Argo v sebraném svazku, fungují ale jako dva různé příběhy, které ve výsledku ilustrují jen dva z mnoha malých střípků dokládajících sovětskou a následně také ruskou brutální nadvládu a kontrolu.

Naděje neexistuje, jen otupělost

Autor sešitů Igort do příběhu vstupuje minimálně, dokumentuje svůj příjezd do ukrajinského města Dněpropetrovsk nebo návštěvu domu, kde v Moskvě bydlela Anna Politkovskaja, ale jinak nechává promlouvat především lidské osudy.

Zaznamenává útržky i podrobná vyprávění. Nahlíží na události optikou cizince, snaží se nesoudit a jen poslouchat. Dostává se tak často do nitra životních příběhů, které mají jednoho společného jmenovatele: