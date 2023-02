Od roku 2026 by Češi podle plánů vlády měli volit jen v pátek, a to od 7 do 22 hodin. Pro volby jako takové by to byla zásadní změna, jejíž zastánci argumentují tím, že jednodenní volby jsou bezpečnější a vícedenní volby jsou ve světě mimořádný úkaz. Vytyčená česká cesta ale nejde úplně směrem ostatních vyspělých zemí.

Volby jen v pátek? Jaká jsou úskalí a co na to říká vnitro

Co se má změnit

Vláda ve středu schválila trojici zákonů: první se týká změny ústavy (je pro ni třeba 120 hlasů poslanců, přičemž samotná vládní koalice jich má 108, a třípětinová většina přítomných v Senátu, kterou vláda má). Druhá zavádí zákon o správě voleb a třetí obnáší související změny v jiných zákonech.

Pro změnu systému voleb na jednodenní je podstatný zákon o správě voleb. Právě ten má stanovit, že volby místo současného dvoudenního rozpětí (v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14) budou jen v pátek od 7 do 22 hodin. Volební místnosti by tak byly otevřené o hodinu déle, ale zato v jediném dni, což by se týkalo i zastupitelských úřadů ve světě. Sílu prosadit tuto změnu má vláda bez pomoci opozice.

Návrh obsahuje i některé drobné změny. Prezidentští kandidáti by byli vytištěni úsporněji, na jednom papíru. Z ciziny půjde volit do europarlamentu. Vznikne jednotný seznam voličů (o průkaz bude možné žádat kdekoliv), půjde sloučit volební okrsky tam, kde jsou rozdělené z historických důvodů a dnes už dělení nedává smysl. Odpadne možnost odepřít volební účast nesvéprávným (to se nyní týká asi 10 tisíc lidí).

Pátečními volbami by padla tradice