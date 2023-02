Jak vyhrát volby přes sociální sítě? Data nejsou samospásná, říká Pavlův marketér

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jak se tvoří kampaň podle získaných dat.

Jak na sociálních sítích fungovala značka generál.

Jak moc sám zvolený prezident zasahoval do obsahu na sociálních sítích.

Kolik komentářů Pavlův marketingový tým mazal nebo skrýval.

Jak reagovali na argumentaci o napojení na vládu a Petra Koláře.

V čem se inspirovali od Danuše Nerudové.

A jestli je vůbec správné dělat politickou reklamu na sociálních sítích.

Jaká byla vaše práce v týmu Petra Pavla?

Byl jsem v malém digitálním týmu, který vedl kolega ze Slovenska Martin Burgr. On byl šéf, já byl jeho pravá ruka. Obsah jsme dělali všichni dohromady, nastavování agendy nebo vybírání témat bylo na Martinovi.

Já jsem měl na starosti výkonnostní část na sociálních sítích, data a částečně produkci, která byla součástí týmu. Bylo nás pět interních lidí, dále jsme měli několik partnerů podle toho, jak bylo potřeba.

Jakou roli v kampani hrají data?

Obrovskou. Ale je otázka, o jakých datech se bavíme. Nemyslím rozdělení na kvantitivní a kvalitativní, ale z jakých zdrojů je bereme nebo pro jakou část týmu a kampaně. V mém případě to byla výkonnostní, behaviorální data z mediálních kanálů, z toho, co vidíme na sociálních sítích.

Bavíme-li se o výzkumech pro kampaň nebo nastolování témat, to bylo součástí jiného týmu. Mě se týkaly digitální záležitosti.

Dá se přiblížit, jaká konkrétní data jste zpracovávali? S čím jste pracovali na začátku, co jste sledovali průběžně, co všechno jste měřili?

Nemyslím si, že data, se kterými jsme pracovali, byla z velké části jiná než ta, která lze normálně získat. Jakým způsobem s nimi pracujeme a co si z nich vytahujeme, byla do určité míry možná naše výhoda. Jsou to data