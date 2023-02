Rakousko vyhostilo Rusy, novinář Grozev musel uprchnout. Jdou po vás ruské služby, informoval ho zdroj

Novinář Christo Grozev, který je významnou postavou v investigativním týmu investigativního serveru Bellingcat, se po cestě ze Spojených států rozhodl nevrátit se do svého vídeňského domova. Bulharský investigativec, který se věnuje zejména rozkrývání kauz spojených s Ruskem, byl totiž informován zdrojem z kruhů zpravodajských služeb, že mu hrozí nebezpečí. Má být v hledáčku ruských tajných služeb, kterým je kvůli své práci trnem v oku.

„Mám podezření, že je (ve Vídni) více ruských agentů, informátorů a nohsledů než policistů,“ řekl novinář vídeňskému deníku Falter.

Kde se v současnosti nachází, není zřejmé.

Shodou okolností dnes rakouská vláda oznámila vyhoštění čtyř ruských diplomatů ze země – včetně dvojice z moskevské mise v agenturách OSN sídlících ve Vídni. V rakouském hlavním městě působili všichni čtyři.

Ministerstvo zahraničí informovalo ve stručném prohlášení, že se dva diplomaté na ruské ambasádě dopustili „aktů neslučitelných s jejich diplomatickým statusem“ a že další dvojice na Stálé misi OSN ve Vídni „spáchala činy neslučitelné s Dohodou o sídlech OSN“ z roku 1947. Bližší informace úřad neposkytl, napsala agentura AP. Na opuštění Rakouska mají Rusové týden.

Statement of the Austrian Foreign Ministry on four Russian diplomats in Vienna https://t.co/LBmOMNzHeU pic.twitter.com/W0hdqsbP97

— MFA Austria (@MFA_Austria) February 2, 2023