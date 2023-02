Některým lékárnám se asi nelegální činnost i přes milionové pokuty vyplatí, říká právník

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jak se přípravky z lékáren ztrácejí?

Co trestá zákon přísněji – ztracený lék, nebo nelegální distribuci?

Jak může situaci změnit úprava zákona?

Některé lékárny dostávají od lékového úřadu statisícové či milionové pokuty za „nesprávnou evidenci léčiv“. Laik by řekl, že jde jen o nějakou drobnost, administrativní chybu. Proč jsou tyto sankce tak vysoké?

Každá lékárna musí doložit, co se stalo s léky, které převzala od distributora. Správně je musí zanést do evidence, aby bylo možné zjistit, že je dala do svého skladu a pak do prodeje. Pokud lékárna toto neudělá, není zřejmé, kam tyto léky šly. Kontrola SÚKL pak neumí ověřit, že je lékárna dala do prodeje ve své provozovně a že se dostaly k jejím pacientům.

Nemůže se ale stát, že by lékárna jen zapomněla léky zapsat?

Ano, může. Pokud by ale šlo jen o nějakou drobnou administrativní chybu, tedy že by lékárna zapomněla přípravky evidovat, určitě by