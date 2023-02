Vysokoškolaček v Česku rychle přibývá, stále ale zůstávají s dětmi doma. Dusí se tak potenciál české ekonomiky

Analýza Daniela Münicha: České republice se za třicet let podařilo smazat historický dluh a v počtu mladých vysokoškolsky vzdělaných žen se dokázala dostat na průměr Evropské unie. Tohoto potenciálu ale nedokáže plně využívat. Češky se totiž ve srovnání s ostatními zeměmi po mateřské dovolené vracejí do práce méně a později, ukazuje nová studie, kterou jsme zpracovali v think tanku IDEA při akademickém pracovišti CERGE-EI.