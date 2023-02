Rusové po 80 letech oživili Stalingrad. Vzpomínkou na půl milionů padlých i Stalinovou bustou

Ve Volgogradu, dočasně přejmenovaném zpět na Stalingrad, nemusejí pracovníci rozpočtových organizací dnes do práce. Přijel prezident Vladimir Putin. Kladl věnce a minutu mlčel. Oslavy 80. výročí vítězství v jedné z nejkrvavějších bitev v lidské historii si ale užíval sám. Do davu ani na vojenskou přehlídku ho z bezpečnostních důvodů nepustili.

Na ukrajinské frontě bojuje zvláštní oddíl. Nevyznačuje se žádnou mimořádnou efektivitou zabíjení ani produktivitou střelby, ale názvem. Jmenuje se Stalingrad.

Jméno ruského města ležícího na majestátné řece Volze je pro Rusy symbolem jejich těžce vykoupeného vítězství ve Velké vlastenecké válce (období 1941–1945, poté, co svého dosavadního spojence SSSR napadlo hitlerovské Německo). Rudá armáda dokázala město ubránit cenou půl milionu životů svých vojáků. A zvrátit tak do značné míry průběh války na východě Evropy.

Tehdy ale skutečně bránila své území a 478 741 padlých sovětských vojáků má svůj punc opravdovosti a opodstatnění. Současný ruský režim historickou paměť národa využívá i k ospravedlnění dnešních vysokých ztrátách na lidských životech v agresivní válce proti Ukrajině – stejnou nezbytností „bránit vlast“ jako tehdy u Stalingradu.

Současní ruští vojevůdci i prezident Putin se snaží využít různých legend (zčásti pravdivých, zčásti vyrobených propagandou) provázejících bitvu o Stalingrad a s jejich pomocí mobilizovat veřejnost k větší odhodlanosti obětovat se ve jménu „obrany země“ před evropským a ukrajinským fašismem, dekadentním způsobem života a zvrácenými hodnotami (jak válku proti Ukrajině prezentují).

Proto mají teď ve světle války o Ukrajinu oslavy 80. výročí kapitulace Němců dobývajících město nový význam. Do Volgogradu, dočasně přejmenovaném na Stalingrad, dokonce dnes přijíždí ruský prezident Vladimir Putin.

Nové cedule, nová motivace, nové busty

Ještě před jeho příjezdem bylo město vyzdobeno dobovými plakáty, na kterých namísto Stalina byl Putin. Především bylo ale „vyčištěno“ – do centra nesmějí nákladní auta, potulní psi byli odchyceni, místní aktivisté otevírali dveře policistům, kteří je varovali před „nepředloženostmi“. Ať dnes raději zůstanou doma!

1. a 2. únor byl ve Volgogradu – Stalingradu vyhlášen nepracovním dnem, a to nejen pro státní zaměstnance, ale doporučeno bylo nechat zaměstnance raději doma i soukromým firmám. Však bude vojenská přehlídka a v průvodu pojede dokonce i několik tanků.

Město se zkrátka na příjezd vůdce připravilo zodpovědně. Myly se autobusové zastávky. Psi vycvičení na hledání výbušnin očichávali po dva dny kdeco. Cedule na příjezdových trasách byly vyměněny za „dobové“ s nápisem „Stalingrad“. Na sociálních sítích se ale vžil jiný název pro jedno z nejslavnějších bojišť v moderní lidské historii – Putingrad.

На въезде в Волгоград повесили баннер с Путиным и заменили название города на указателе на «Сталинград». На этой неделе Путин приедет в Волгоград на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве. Фото: V1. RU pic.twitter.com/aObxlQlea9 — Холод (@holodmedia) January 31, 2023

Prezident Putin zneužívá kulatého výročí k vyvolání sentimentu u Rusů, kteří velkou Vlasteneckou válku považují za jeden z největších mezníků lidstva a bitvu o Stalingrad za důkaz schopnosti „sovětského člověka“ vydržet vše a vítězit i v předem zdánlivě prohraných soubojích. Zdroj: holodmedia, Twitter

Někteří ukrajinští politici říkají, že všechny ty přípravy jsou falešné. Pochybují o tom, že do Volgogradu dnes dorazí skutečný Putin. Podle mínění Michaila Podoljaka, poradce kanceláře prezidenta Zelenského, který se odvolává na ukrajinskou rozvědku, je to „stoprocentně dvojník“. Podoljak zdůraznil, že se Putin ani jeho náhradníci nemusejí bát, Ukrajina na ně prý zaútočit nehodlá.

Oslavy 80. výročí konce stalingradské bitvy pojal prý Kreml jako „reklamu na válku“ a možnost dále rozvíjet zvrácený „kult hrdinské smrti“.

Ve které dny ponese Volgograd název Stalingrad? 2. února (vítězství Rudé armády ve stalingradské bitvě)

23. února (Den obránců vlasti)

8. května (den, kdy Volgograd získal titul Město – hrdina)

9. května (Den vítězství SSSR v tzv. Velké vlastenecké válce)

22. června (začátek Velké vlastenecké války)

23. srpna (Den památky obětí bombardování Stalingradu)

2. září (konec 2. světové války)

19. listopadu (den zahájení porážky fašistických vojsk u Stalingradu)

9. prosince (Den hrdinů vlasti)

Odhalení nových pomníků generalissimovi Stalinovi a maršálům Vasiljevskému a Žukovovi proběhlo den před příjezdem hlavy státu, s patřičnou pompou a s aranžmá vypůjčeným ze 70. let minulého století.

Přišel předseda volgogradské oblastní Dumy Alexandr Bloškin a s potěšením zavedl do válečné terminologie nový pojem: „Žukov a Vasiljevskyj jsou architekty stalingradské bitvy,“ prohlásil.

Rusko odhaluje nové a nové pomníky symbolizující jeho vítězství ve vyhraných válkách (Rusko také mnoho důležitých prohrálo). Tyto busty oslavují masového vraha Josifa Stalina a sovětské maršály Žukova a Vasiljevského. Jen 120 metrů je památník milionům obětí politických represí. Zdroj: DW, Teegram

A nezapomněl na současnost: „Dnes ve znepřátelených zemích ničí naše pomníky a památníky spojené se jmény sovětských vojáků. Ale naše země nabrala jiný směr – vzhůru k uchování památky na Velkou vlasteneckou válku.“

Ten jiný směr míří zpět, do minulosti, avšak ne všichni ruští občané s tím souzní. Jak ukázal poslední výzkum veřejného mínění státní agenturou VCIOM, 67 procent obyvatel Volgogradu nechce žít znovu ve Stalingradu. To si přeje jen 24 procent jejich spoluobčanů. Pravda, většině lidí (21 procentům z těch, kteří si to nepřejí) nevadí ani tak Stalin, jako peníze, které by přejmenování stálo.

Stát ale financemi na vyobrazení hrdinské minulosti nešetří. Vynakládá na zvěčnění historie značné prostředky. Právě ve Volgogradu jsou muzea a památníky vybaveny nejmodernějšími technologiemi. Používají se nejrůznější paralely mající evokovat, že Rusko dnes stejně jako před 80 lety stojí samo, hrdě a statečně proti absolutnímu zlu.

Tradiční věčný oheň dnes už k uctění památky padlých nestačí. Zapotřebí jsou 3D technologie, zvukové, zrakové i hmatové vjemy, vyvolávající pocit hrdosti a odhodlání postavit se znovu stejně jako předci nepříteli. Zdroj: RIA Novosti, Telegram

Sociální sítě skýtají obrovskou možnost dostat do povědomí nejširších mas, především mladých lidí, pocit, že země je v ohrožení, ale že se nedá, stejně jako se nedala před osmi desítkami let. Že má nejmodernější zbraně, nejodvážnější vojáky a hlavně pravdu a právo bránit se.

Srovnávání současné války a druhé světové je přítomno v internetovém prostředí prakticky neustále a v taková výročí, jako je to dnešní, ho doslova ovládá. Příkaz číslo 227 podepsaný Stalinem zněl: „Ani krok zpátky!“ Dnes je často citován.

Srovnání zničeného německého tanku Ferdinand v roce 1943 u Kurska se zničeným lotyšským М109А5Ö, který byl podle tvrzení autora kanálu ruského politologa Jevstafjeva rozstřílen ruskými vojsky u ukrajinského Bachmutu v zimě 2023. Zdroj: Profesor smotrit v mir, Telegram

Příkladem jedné z častých paralel je příběh tzv. Varvary Kanibal, jak ji nazývají správci ruského militantního kanálu Pulja (Kulka). Šíří se na sociální síti Telegram včetně fotografií a videí, na kterých údajná „Němka, která měla za cíl vyvraždění všech Rusů“ vypovídá o své „nenávisti k Rusku“.

Objevují se ale i videa se závažnějším obsahem – je na nich znásilnění údajných Němek a Američanek, popřípadě „ukrajinských nacistek“, které „přišly na Ukrajinu vraždit Rusy“. Ruští vojáci provádějí před kamerou sexuální útoky zcela otevřeně, bez skrupulí, jako součást legitimního boje s nepřítelem.

Корр RT Александр Пискунов показал, как 11-й полк Народной милиции ДНР установил Знамя Победы на позицию, которую сами ВСУ называют «украинским Рейхстагом»: «Историческая справедливость восстановлена. Красный флаг водружён над «украинским Рейхстагом» в посёлке Пески». pic.twitter.com/zpedLayNWn — Юстас Алексу (@Vladimi03721352) August 25, 2022

Ruští vojáci na Donbase vyvěšují „rudý prapor nad Reichstagem“ ve vesnici Peski. Státní televize RT v komentáři konstatuje, že „historické spravedlnosti bylo učiněno zadost“. Zdroj: Vladimir 03721352, Twitter

I tady je zřejmé navázání na sovětskou tradici, která provázela vítězné tažení Rudé armády Evropou. Různí historikové uvádějí různé údaje o počtu znásilněných, především německých žen. Například Antony Beevor z USA nebo profesorka Dagmar Herzog píší o jednom až dvou milionech (!) znásilnění, která v letech 1945–48 měli na svědomí sovětští vojáci. (Američtí a další vojáci se rovněž dopouštěli sexuálního násilí, ale v řádově menší míře.)

Paralela se znásilněním je často používána například soukromou armádou Jevgenije Prigožina. Vagnerovci na svých kanálech zveřejňují videa dokumentující hromadné znásilňování zajatých žen, které často označí za odstřelovačky. Rabování je rovněž povoleno, protože jde o „ukrajinské nacisty“ kteří si žijí lépe než Rusové proto, že si „všechno nakradli“.

Podobně zdůvodňovali sovětští velitelé násilí vůči německým civilistům při osvobozování Německa.

Ruská historie ale takové údaje nezná, ignoruje je, nebo je zcela popírá. Oslavy různých výročí, jako je i konec bitvy o Stalingrad, jsou prosty jakékoliv sebereflexe a připomenutí temnějších stránek sovětského vítězství nad nacismem.

Stalingradská bitva trvala od 17. července 1942 do 2. února 1943, kdy se vzdaly poslední německé jednotky. Sám generál Paulus, který Němcům velel, podepsal kapitulaci už 31. ledna 1943. Padlo v ní 478 741 sovětských vojáků, asi 300 000 německých vojáků, asi 200 000 spojenců Německa – Rumunů, Italů a Maďarů – a desítky tisíc civilistů (z původních 450 000 obyvatel zůstalo ve městě v době bojů jen 32 000).

Na počest Josifa Stalina se město jmenovalo Stalingrad v letech 1925 až 1961. Pak bylo přejmenováno na Volgograd.

Historický název ale byl Caricyn, podle řeky Caricy.

Podle Andreje Illarionova, bývalého poradce prezidenta Putina, se Rusko chystá nejen na velkou protiofenzivu, ale chce odříznout Ukrajinu od západních dodávek zbraní tím, že obsadí rychlým výpadem z Běloruska Lvov. Operaci prý dokonce v ruském generálním štábu nazývají „Velký Stalingrad“. To proto, že má zvrátit vývoj války tak jako stalingradská bitva před 80 lety. Jen by si ruští generálové měli uvědomit, že pro agresory měla bitva o Stalingrad fatální následky.

Bitva o Stalingrad z let 1942 a 1943 a dnešní výročí jejího naplno využívá ruská válečná propaganda

Neváhá ani město Volgograd pro tyto účely dočasně (?) přejmenovat na Stalingrad a ve městě odhalit bustu masového vraha

Rusové často srovnávají Velkou vlasteneckou válku se současnou útočnou válkou proti Ukrajině, potažmo proti Západu

Na oslavy má dnes přijet i Vladimir Putin.

Podpořte vznik nových knih o prezidentu Zemanovi

Miloš Zeman už brzy nebude prezidentem. Je to významná chvíle. Chvíle jako stvořená pro významné počiny. V Deníku N chceme vydat dvě výjimečné knihy od Jana Kudláčka a Zdislavy Pokorné a vy nám s tím můžete pomoci.