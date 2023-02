Nejde jen škrtat, to se pak může celé rozsypat, říká šéf úřadu, který dokončí velkou reformu školství

„Počítáme s tím, že to půjde zvládnout,“ říká ředitel Národního pedagogického institutu Ivo Jupa, který dnes převzal od ministra školství zadání ke klíčové reformě českého základního školství. V rozhovoru popisuje, co nyní stovky expertů čeká a jak by měl vypadat výsledek.