Vláda se s gigafactory dostává pod tlak. Deset dní do podání přihlášky jí chybí zásadní dokumenty

Již za několik dní by mělo Česko poslat oficiální přihlášku do tendru na výstavbu továrny na baterie, kterou chce v jedné ze zemí Visegrádské čtyřky vybudovat automobilový koncern Volkswagen. Česká vláda usiluje o to, aby továrna vznikla v areálu vojenského letiště v Líních u Plzně. Ministerstvo průmyslu dnes vládě předložilo plán příprav tohoto projektu. Upozornilo ale na to, že chybí některé klíčové dokumenty.