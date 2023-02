Krajní pravice v Dolním Rakousku slaví. A vyhlíží volební triumf v celé zemi

„A to je jen začátek,“ komentoval historický úspěch Svobodné strany Rakouska (FPÖ) v lokálních volbách v Dolním Rakousku její generální tajemník Christian Hafenecker. Tato věta snad nejlépe vystihuje ambice strany, kterou mnozí politologové označují za krajní pravici. V Dolním Rakousku, které sousedí s Českem, získali svobodní zhruba 25 procent hlasů, což je jejich nejlepší výsledek. A už vyhlížejí další hlasování. V březnu půjdou k volebním urnám také voliči v Korutanech a v dubnu pak v Salcbursku.

Volby v druhé nejlidnatější spolkové zemi Dolní Rakousko jsou lakmusovým papírkem, který ukazuje nálady v celém státě. Všeobecně se považují za předehru k celostátním volbám, které se konají už příští rok. Průzkumy veřejného mínění napovídají, že z nich by svobodní mohli vyjít jako nejsilnější strana s vidinou kancléřství.

Austria: Lower Austria regional election today: Preliminary final result



ÖVP-EPP: 39.9% (-9.7)

FPÖ-ID: 24.2% (+9.4)

SPÖ-S&D: 20.7% (-3.2)

GRÜNE-G/EFA: 7.6% (+1.2)

NEOS-RE: 6.7% (+1.5)

MFG-*: 0.5% (new)

KPÖ-LEFT: 0.4% (new)

ZIEL-*: 0.1% (new)#ltwnö pic.twitter.com/kaQf7Pfqta — Europe Elects (@EuropeElects) January 29, 2023

Výsledek nedělních voleb v Dolním Rakousku: Svobodní (FPÖ, černě) získali čtvrtinu odevzdaných hlasů, o 9,4 procentního bodu víc než v minulých volbách. Zdroj: EuropeElects

Loď duchů

Dolní Rakousko (Niederösterreich) je co do rozlohy vůbec největší spolkovou zemí. Obklopuje Vídeň a kromě České republiky sousedí se Slovenskem. Žije tam zhruba 1,7 milionu obyvatel, z nichž tisíce se každý den vydávají za prací do hlavního města. Od konce druhé světové války Dolní Rakousko tradičně patří mezi spolkové země, kde ve volbách s převahou vítězí kandidáti z Rakouské lidové strany (ÖVP). Pochází odtamtud také několik klíčových ministrů a blízko k regionu má i rakouský lidovecký kancléř Karl Nehammer.

Lidovci mohli