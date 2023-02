Nechtěl jsem se podílet na privatizaci Pražského hradu. Teď je třeba otevřít jej veřejnosti, říká budoucí hradní architekt Josef Pleskot

Oficiální nabídku sice ještě nedostal, ale nově zvolený prezident Petr Pavel již několikrát uvedl, že by si jej přál jako svého hradního architekta. Josef Pleskot, autor průchodu valem Prašného mostu a rekonstrukce Lvího dvora, by rád Pražský hrad co nejvíce zpřístupnil. V rozhovoru vzpomíná na dobu, kdy spolupracoval s Václavem Havlem, a popisuje také, proč to s Václavem Klausem ani Milošem Zemanem nešlo.

Nově zvolený prezident Petr Pavel několikrát uvedl, že by si vás vzal k sobě jako hradního architekta. Má už vaše spolupráce nějaké konkrétní obrysy?

Ne, nic není domluvené.

Když jsme se spolu bavili v listopadu, tak už jste ale naznačoval, že máte další plány s Pražským hradem…

Ano, ale bylo to v očekávání toho, že až současná hlava státu odejde, mohla by nastoupit nová, která by navázala na odkaz Masaryka a Havla. A to se také stalo. Přestože jsem byl veřejně podporovatelem nově zvoleného prezidenta Petra Pavla, tak jsem ale kupodivu neočekával, že se ztotožní s mým názorem na architekturu do té míry, že sám od sebe řekne, že by si přál spolupráci.

Iniciativa tedy vzešla čistě od pana Pavla?

Vzešlo to od něj. Když to prvně ohlásil v Ostravě, říkal jsem si, že to má spojitost se mnou kvůli oblasti Dolních Vítkovic a že toto spojení jen takticky použil. Jenže to od něj pak zaznělo před volbami ještě podruhé, ve vysílání Radiožurnálu. V té chvíli jsem si říkal, že už to má asi trochu promyšlené. Když to pak zaznělo potřetí hned po jeho zvolení, tak jsem se skoro lekl. Seděli jsme u televize s celou rodinou a dívali jsme se na volby jako na western s tím nejlepším koncem. A ten konec byl navíc ještě takhle vyzdobený!

Byli jste už od té doby v kontaktu?

Ne, to teprve přijde. Chápu, že má teď velkou spoustu starostí a bude muset dávat spoustu věcí dohromady. Ale snad k tomu setkání v dohledné době dojde.

Co mu řeknete?

Řeknu mu určitě to, že je potřeba demokratizovat Pražský hrad a navázat na tendence otevírat ho společnosti, které měli už Masaryk a Havel. A také zapomenout na tu éru zavírací, která trvala skoro dvacet let, když se to tak vezme. Ani Václav Klaus totiž nebyl zrovna tím, kdo by Hrad otevíral veřejnosti.

Co by v tomto ohledu mělo být prvním krokem?

Jako první by měly padnout