Pointa N: Bez vlajky a hraní hymny? Rusové ani tak na olympiádu nepatří

Nejdůležitější zprávy dne pro vás vybral a okomentoval Jan Úšela.

Olympiáda není apolitická. Smiřme se s tím

Když pozvete Rusy a Bělorusy, s našimi sportovci nepočítejte, zní z Ukrajiny, Polska nebo i Dánska či Velké Británie. Blížící se letní olympiádě hrozí, že ji poznamená bojkot jako hry v Moskvě a Los Angeles. V 80. letech, kdy se obě zmíněné hry odehrály, šlo o přetahovanou mezi Západem a východním blokem, tentokrát se spor týká války na Ukrajině.

Krátce po zahájení ruské invaze doporučil Mezinárodní olympijský výbor světovým sportovním federacím, aby sportovce z Ruska a Běloruska nezvaly na své soutěže, což platí dodnes. Nyní ale MOV koketuje s myšlenkou přimhouřit oči a atlety obou zemí přeci jen pustit na příští letní olympiádu, která se ve francouzské metropoli odehraje za rok a půl.

Podle výboru by mohli Rusové a Bělorusové soutěžit jako „neutrální sportovci“ a nijak by neměli naznačovat příslušnost ke svému státu, popisuje ve svém článku kolega Tomáš Vasilko ze slovenského Denníku N. Na stadionech by tak nevlály ruské ani běloruské vlajky a vítězům z těchto států by nehrály jejich národní hymny.

Podle MOV je taková „neutralizace“ dostatečná. Povolení startu atletů z dvojice států je podle výboru navíc férové. „Žádnému sportovci by se nemělo zakazovat soutěžit na základě jeho pasu,“ píše se ve stanovisku MOV.

Na první pohled jde o silný argument, proti němuž nelze moc namítat. Ruští ani běloruští sportovci přece nemůžou za vlády svých zemí, proto by neměli být trestáni. Jenže