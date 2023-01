Odebrat tituly, zajímat se o ekologii a LGBTQ, danit? Evropské monarchie se snaží zmodernizovat

Dnes je v Evropě dvanáct monarchií. Zatímco dvě své představitele zcela nebo částečně volí – Vatikán a Andorra – ve zbývajících deseti se budoucí formální vládci rodí, jako tomu bylo po staletí. Třetí tisíciletí si ale v Evropě žádá modernizaci i v tak staré tradici, jakou je monarchie. „Pokud by se současní vládci nepřizpůsobovali době, zcela jistě by se jejich instituce dočkaly zániku. Aktuálně jde vlastně o placené celebrity, které mají významnou pozici, aniž by pro ni cokoliv udělaly. Je tedy nutné, aby se i oni přizpůsobovali nové době,“ vysvětluje současnou pozici královských rodin Tore Rem, profesor anglistiky na univerzitě v Oslu.

Co se minulého století týče, zesnulá královna Alžběta II. byla svým způsobem také průkopnicí v modernizaci svého královského statusu. Jak korunovaci, tak svatbu vysílala televize, což bylo v padesátých letech převratné. „Dalším velkým krokem bylo i vysílání vánočního poselství v televizi. Znamenalo to závazek, že královnu už každý rok alespoň jednou na obrazovkách, uvidíme,“ komentuje královniny královské závazky Rem.

Nejenže modernizace britského království dospěla až k natočení a odvysílání kaskadérské filmové sekvence, v níž Alžběta II. spolu s Jamesem Bondem – jako by – skáče na padáku na stadion hostící zahájení olympijských her v Londýně; nemělo by zapadnout ani to, že královská rodina začala v devadesátých letech platit daně.

„Jde o delikátní vztah mezi vládcem a lidem. Lidi potřebují vědět a vidět, za co platí daně, a monarcha – jakýkoliv – jim musí ukázat, že umí reprezentovat a být jim po boku, i když zároveň ne příliš blízko,“ tvrdí Rem. Podle profesora anglistiky můžeme očekávat další podobné kroky i od současného britského krále Karla III.

Ty první drobnější přišly už vloni, kdy Karel královské rodině zrušil