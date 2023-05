Co dá prezident generaci Z. Pět mladých hovoří o svých obavách a očekáváních

Živě si pamatují jen Miloše Zemana, Václava Klause často jen matně. Je jim mezi devatenácti a dvaceti pěti lety. Většina z nich hlasovala v prezidentských volbách podruhé, pro některé to byla první volba hlavy státu. Pět mladých lidí, s nimiž Deník N hovořil, pochází z různých regionů a životních podmínek. Redakce se jich ptala na to, co je trápí a co by s tím podle nich mohl prezident dělat.

Ačkoli Petra Pavla, od jehož inaugurace uplyne v pondělí 75 dnů, nevolili všichni z oslovených mladých lidí, každý z nich od něj něco očekává.

Kateřinu výsledek prezidentských voleb nepřekvapil. Volila Andreje Babiše a o své preferenci se lidem moc nesvěřovala. „Všude převládá názor, že voliči Babiše jsou z vesnice, méně vzdělaní a jsou to důchodci. A úplně nevím, jestli jsem s takovým předsudkem chtěla bojovat, takže jsem to s nikým moc neřešila,“ přiznává Kateřina, která žije v Brně a studuje práva.

Přeje si, aby hlava státu otevírala právě téma předsudků. „Záleží mi na sňatcích homosexuálů, protože