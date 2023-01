Pospíšil dostal důvěru občanů, Svoboda bude jako poslanec pracovat pro Prahu, říká Hřib ke „kumulátorům funkcí“ v radě

Vyjednávání o nové koalici v Praze spěje do finále. Spolu ustoupilo a přenechalo většinu v radě Starostům a Pirátům. Druzí z nich zase vystoupili z Aliance pro stabilitu, kterou vytvořili s Prahou sobě. Končící primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v rozhovoru s Deníkem N vysvětluje tyto kroky i to, jak bude vypadat spolupráce s partnery, k nimž měl před volbami ideové i personální výhrady.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Proč Piráti opustili Alianci pro stabilitu.

Proč už nevadí „kumulátor funkcí“ Svoboda nebo Pospíšil, který „jezdil na dovolenou s Redlem“.

Jak v radě vyřeší téma dopravy, které bylo v Praze štěpicí linií.

Jste spokojen s tím, jak se pro Piráty vyvíjí vyjednávání o koalici?

Vyjednávání stále probíhají, těžko hodnotit dne před večerem. V podstatě se stále řeší dva základní problémy, které tu máme od prosince. První jsou poměry v radě. Tam už zbývá, aby Spolu řeklo, jak si rozdělí místa.

Není to otázka jen na Spolu, která je pro vás irelevantní?

Není. U nás bude o radě hlasovat naše krajské fórum a my chceme vědět, jak bude rada poskládaná a pro koho budeme hlasovat.

Takže kdyby tam bylo třeba pět zástupců ODS, bude to problém?

Každý Pirát se bude rozhodovat podle svých kritérií, takže se snažíme ukázat, jak vypadá finální vyjednaná nabídka. A tohle je její součástí. Je to domácí úkol Spolu, ale osobně si nemyslím, že to bude komplikované.

Druhou věcí k řešení bylo to, že původní prosincová nabídka obsahovala pozici investičního gubernátora. Obecně řečeno jde o to, že by touto pozicí byly omezeny pravomoci radních vykonávat a plnit sliby voličům. Řešíme, aby nyní nic takového v radě nebylo a aby odpovědnosti byly plnohodnotné.

Chápu, například aby radní měli pod sebou dané městské firmy.

Jednak jde o přesné vymezení pravomocí v radě. Jde ale také o to, že některé gesce bez městských firem nedávají smysl. Dám vám jeden ilustrační příklad: Operátor ICT je městská firma, která dělá IT. A je logické, že ji má k ruce radní, který se bude věnovat informačním technologiím.

Třetí věcí, kterou řešíme, je detailní specifikace programu. A to je věc zásadní.

Kde jsou největší spory?

Neřekl bych, že máme spory. Dostali jsme základní programové teze od Spolu. Přišly nám stručné, tak jsme je rozpracovali. Nyní čekáme na reakci.

Proč v koalici nebude Aliance pro stabilitu?

Zásadní změnu přineslo hnutí STAN. To po lednové nabídce od Spolu změnilo názor a jeho zástupci nám řekli, že s Prahou sobě v radě nepočítají.

Oni řekli, že respektují nabídku Spolu.

Mělo to vývoj. Po volbách říkali, že by byli rádi za Prahu sobě v radě. V listopadu říkali, že je jim to víceméně jedno. V minulém týdnu už jsem zaznamenal vyjádření od zástupců STAN, že jim to připadá mimo mísu, když nabídka od Spolu nezahrnuje Prahu sobě.

Za rozpadem Aliance pro stabilitu je tedy STAN?

Realita je taková, že