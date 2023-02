Pavel není marketingový produkt. Mecenáši ale chtěli vědět, že se to potřetí konečně povede, říká Kolář

Záhy po svém zvolení nazval Petr Pavel bývalého diplomata Petra Koláře svým „přítelem po boku“. Právě bývalý velvyslanec v USA a Rusku stál při Pavlovi od roku 2018, tedy od samého počátku jeho cesty na Hrad. A byl to právě on, kdo sehrál stěžejní roli při jeho přeměně z penzionovaného generála v prezidentského kandidáta. V rozhovoru popisuje, jak tento přerod probíhal, jak obtížné je „stvořit“ prezidenta a že ve finále bylo nakonec nejtěžší přesvědčit Pavlovu manželku Evu.

Z rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Kdy došlo k rozhodnutí, že se Petr Pavel bude ucházet o prezidentský post.

Proč nakonec nekandidoval sám Petr Kolář.

Kdo stál na samém začátku kampaně.

Proč Pavla nakonec přesvědčil ke kandidatuře jeden student.

Jakou roli v Pavlově genezi sehrál covid.

Co je pro Pavlovy sponzory jejich „protihodnota“.

Vzpomenete si, kdo vlastně poprvé přišel se jménem Petr Pavel a proč zrovna on?

Ono to celé vzniklo ještě dřív, než se to stalo obecně známým. Pamatuji si, že než Petr Pavel v roce 2015 odjel do Bruselu jako zvolený předseda vojenského výboru NATO, vyšel v novinách text, že na sociálních sítích vznikla platforma Petr Pavel na Hrad.

Založili to spontánně lidé, které neznám, zkoušel jsem je kontaktovat, ale to se nepovedlo. Tehdy jsem byl zrovna v New Yorku, když mi volal tehdejší velvyslanec při NATO Jiří Šedivý a ptal se mě, co se to děje, co blbneme. Chtěl po mně, ať jim vysvětlím, zda bude skutečně kandidovat, nebo zda tam pojede.

Proč volal Šedivý právě vám? Jaká už tehdy byla vaše role?

Tehdy se totiž spekulovalo o mé kandidatuře a současně věděl, že jsme s Petrem Pavlem docela kamarádi. Zároveň jsem tehdy někde pronesl, že by byl skvělým kandidátem i prezidentem právě Pavel. Proto mi Jirka volal a ptal se, jak to tedy je. Petr Pavel pak vydal prohlášení, že si té podpory váží, ale že samozřejmě jede do Bruselu, že to je priorita a jeho povinnost, kterou splní.

Byli jste spolu v kontaktu i během Pavlova pobytu v Bruselu?

Párkrát jsme se viděli, ale neřešili jsme, co bude dál. Když se potom v roce 2018 vrátil, zrovna se slavilo sté výročí republiky. V té době tady byl americkým velvyslancem Steve King, který mě a Pavla požádal, abychom udělali společnou přednášku k navázání diplomatických styků USA–Československo.

Udělali jsme to v Praze, kde to mělo úspěch, tak jsme to zopakovali v Brně na Masarykově univerzitě, kde byl tehdy rektor Mikuláš Bek, který to zaštítil. Pak nás pozvali ještě do Olomouce na Palackého univerzitu – a tam na nás nějaký pán z publika vykřikoval, co to tam předvádíme, že to není žádný duel, že si tam spolu spíš notujeme. Tak říkám ano, není to duel, je to duet. Tak jsme si řekli, co z toho udělat takový cirkus na kolečkách? Pak jsme založili spolek Pro bezpečnou budoucnost, a protože o nás byl zájem, začali jsme jezdit po vlastech českých.

Už v té době tam tedy musela být myšlenka, že právě Petra Pavla chcete dostat na Hrad. Určitě jste si s tím už museli pohrávat.

Já jsem si s tou myšlenkou vždycky pohrával, to je pravda. Byli jsme docela rozježdění, zvali nás různí aktivisté po celé republice, školy, místní spolky, sdružení, knihovny, evangelické fary… Vybavuji si jeden okamžik, když jsem s ním takhle seděl v hospodě u piva a řekl jsem mu, že se prostě nedá nic dělat, že do toho bude muset jít. Že sám vidí, že ti lidé to po něm chtějí, protože skoro na každé debatě se nás ptali, jestli bude kandidovat. Bohužel jsem měl v té době nemocnou ženu a nemohl jsem se úplně věnovat veřejným aktivitám, protože jsem se chtěl hlavně věnovat jí.

Čím si vysvětlujete, že se lidé už tehdy ptali na Pavlovu kandidaturu? To přece člověka nenapadne jen tak?

Myslím si, že to bylo tématy, která jsme otevírali. Diskutovali jsme o tom, co je tahle země zač, na jakých hodnotách se má stavět, kdo jsou naši spojenci, kdo jsou naši nepřátelé, co jsou reálné hrozby, co jsou fiktivní hrozby, které si tady někdo vymýšlí, aby lidi děsil a manipuloval s nimi.

Také to bylo dané hodně tím, že jeden čas se mluvilo o mně jako o možném kandidátovi. Marta Kubišová někde v rozhovoru řekla, že by mě chtěla za prezidenta, Jiřina Šiklová nebo Olga Sommerová se v tom hodně angažovaly. Prostě se to tady nějak rozneslo, já jsem ale říkal, že jím nebudu, protože jsem příliš svéhlavý na to, abych byl hlavou státu. Podpořil jsem Jiřího Drahoše, lidé se mě ale přesto pořád ptali. Já jsem jim říkal, že na to nemám vnitřní disciplínu, jsem neukázněný, přestože jsem diplomat, ale že tady Petr Pavel by byl správný prezident. On se vždycky ošíval a říkal, že ne.

Když to zkrátím a zjednoduším, lidé na něj postupně začali reagovat a já jsem je k tomu trošku ponoukl. Přinesl jsem tu pozornost od sebe k němu a pak už to bylo přirozené a postupně se to nabalovalo. Takový efekt sněhové koule.

Odkud se s Petrem Pavlem vlastně znáte? Jak byste definoval váš vztah?

Potkali jsme se, když byl náčelníkem generálního štábu a já byl velvyslanec. Postupně se ta známost vyvinula v přátelství. Nebylo to hned, že bychom se v tisícihlavém davu identifikovali a vrhli se kolem krku. Při tom společném ježdění po republice jsme občas někde museli zůstat přes noc, tak jsme si