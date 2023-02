Česko-slovenské slovo týdne: kolečko vs. fúrik

grafika

Pár slov o slově kolečko

Na mysli máme zahradní kolečko, klasické dopravní nářadí s jedním kolem a dvěma držadly. Výraz, který uvádí už středověký Klaretův Bohemář, je snem dialektologů, křížovkářským evergreenem a důkazem babylonského zmatení jazyků v jednom.

V češtině totiž existuje nejméně dvacítka značně rozdílných ekvivalentů pro toto bohulibé náčiní, z nichž téměř každý má ještě různé hláskové varianty. Viz kotouč, kortouč, táčky, tůčko, radvanec, šajbtruhla, kolec, kolca, samokol, kolmaha, korba, korbice, káry, lubárna, šupchorna atd.

Některé obraty byly převzaty z němčiny, polštiny či ruštiny, jiné jsou odezvou regionálního svérázu.

Už původní kolečko je pojmenováno trochu nelogicky jen po části celého stroje (lingvisté by učeně řekli pars pro toto), na Hané zas pro toto jednokolové vozidlo užívají plurál kolečka. Rozhodně však taková přehršel výrazů pro jeden trakař zastihuje jazyk v nedbalkách, dokazujíc nahodilost a zaměnitelnost pojmenování, jako tomu bylo na počátku světa.

A že právě tam kolečko patří, věděl už Karel Čapek, když si představoval zahradníka v biblickém ráji: „Myslím, že by zapomněl pojíst ovoce stromu poznání dobrého a zlého; spíše by koukal, jak by mohl Hospodinu odvézt nějaké to kolečko rajské prsti.“

Stejně tak bychom mohli parafrázovat dalšího klasika: „Co je po jméně? Co kolečkem zvou, i zváno jinak vozilo by humus stejně.“

Čech o slově fúrik

Můj bratislavský kamarád Peter jel jako student průmyslovky na brigádu do Prahy na stavbu. A dlouho mu trvalo, než pochopil, co je kolečko. Styděl se zeptat stavbyvedoucího. Řekl si, že radši odkouká, co přiveze dělník, když ho mistr pošle pro dvě kolečka písku.

Prý čekal, že dotyčný bude chodit dokola nebo přiveze něco malého stočeného do kolečka. Několik dní na to nemohl přijít. Když totiž viděl fúrik s pískem, nikde kolem žádná malá kolečka nebyla…

Podobně jej zmátlo, když jsem mu řekl, že půjdu do obchodu koupit si kolo. Nevěděl, mám-li na mysli bicykel, nebo jen přední či zadní koleso… Nejspíš si dodnes myslí, že Češi mají o kolečko víc.

Jan Nejedlý, publicista a učitel