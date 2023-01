Chybí jednoduchá cesta. Jak může Pavel řešit možného „Zemanova“ předsedu Ústavního soudu?

Zvolený prezident Petr Pavel se připravuje mimo jiné i na možnost, že by Miloš Zeman ještě před odchodem z Hradu jmenoval nového předsedu Ústavního soudu. Pavel v několika rozhovorech řekl, že by se obrátil na Nejvyšší správní soud. Podle ústavních právníků to ale prezident udělat nemůže. To však neznamená, že by „Zemanova“ předsedu Ústavního soudu musel akceptovat. V úvahu přichází jiná cesta.