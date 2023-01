Babišova výzva k sázení na jeho výhru je lumpárna, říká advokát. Z řady „poškozených“ se vyklubali trollové

„Vsaďte si tisíc korun a přijďte všichni volit, vyhrajete dvanáct tisíc korun,“ napsal Babiš na sociálních sítích minulý týden ve čtvrtek, den před volbami. Ostravský právník Václav Němec se domnívá, že kandidát chtěl svým příspěvkem zvrátit výsledek hlasování.

„Snažil se ulovit hlasy tím, že lidé půjdou, vsadí si, a pak aby nebyli sami proti sobě, ho budou i volit. Kdyby byl výsledek voleb těsný, tak by takto získaných pár tisíc hlasů, které byly podpořeny výzvou ‚vsaďte si, vyděláte dvanáctkrát víc‘, mohlo rozhodnout,“ myslí si.

Němec na Babiše podal trestní oznámení. Expremiér se podle něj mohl dopustit podvodu maření přípravy a průběhu voleb. „Pokud se ukáže, že to není protizákonné, tak v pořádku. Ale mělo by se to prošetřit,“ řekl.

„Je to lumpárna, politická kultura se posunula o stupeň níž. Je to na hraně nabízení peněz za to, že někdo půjde někam hlasovat,“ dodal advokát. Trestní oznámení na předsedu ANO podle Němce podalo více lidí.

Právní kroky podniká také