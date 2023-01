Seriál Přepište dějiny: Vstupujeme do měsíce února a je velmi pravděpodobné, že se během něj dostaneme ke vzpomínce na komunistické převzetí moci v roce 1948. Pravděpodobně se budou opět přetřásat otázky kolem demise ministrů, role a postavení prezidenta Edvarda Beneše nebo doposud ne často probíraná otázka podpory nové Gottwaldovy vlády ze strany Jana Masaryka. Jako každá historická událost – o to více přelomová a klíčová – však únor 1948 „nespadl z nebe“ a rozhodně nejde pouze o eskalaci několika málo únorových dní. Únor jsme měli v sobě „zakódován“ mnoha předpoklady nejpozději od roku 1943.

Za únor 1948 může Stalin, Beneš, Masaryk… Anebo je to spíš tak, že v té době většině Čechů komunistický puč vyhovoval

Když se prezident Edvard Beneš v roce 1943 rozhodl pro svůj koncept československo-sovětské smlouvy, nebyli všichni spojenci spokojeni. Beneš tuto záležitost projednával osobně s americkým prezidentem Franklinem Delano Rooseveltem na své jarní cestě do USA, kde opakoval důvěru v to, že se SSSR nebude vměšovat do záležitostí Československa. Americký prezident nevyjádřil souhlas, věc vzal na vědomí. Situaci navíc komplikovalo nalezení katyňských hrobů polských důstojníků a sovětsko-polský spor.

To byl jeden z důvodů, proč nechtěla britská diplomacie připustit