Z agresivního politika neuděláte za pár měsíců hodného strejdu. Pavel v kampani rostl před očima, říká expert

V rozhovoru se mimo dozvíte:

V čem udělal Andrej Babiš při oslovování voličů strategické chyby.

Jaké limity jeho marketingu se v kampani ukázaly.

V čem byl klíč k úspěchu, který Petr Pavel na rozdíl od neúspěšných kandidátů z letošních i minulých voleb našel.

Nejprve obecně – jak hodnotíte prezidentskou kampaň Andreje Babiše z hlediska politického marketingu?

Není potřeba si nalhávat, že by ta kampaň byla prospěšná pro celkovou společenskou náladu v Česku. Nicméně kdybychom se na to dívali čistě z utilitárního hlediska, je otázka, jestli měl jeho tým jinou možnost než jít „all in“, tedy natvrdo do všech střetů a vyburcovat tím lidi.

V podstatě od první chvilky, kdy Andrej Babiš oznámil volební výsledky na tiskové konferenci po prvním kole, nastolil téma války. Řekl, že chce mír, ale tím zároveň implicitně řekl, že protikandidát chce válku. Když si to přeložíme do konečných důsledků, říká: Já chci zachovat vaše životy a ten druhý kandidát vás chce o životy a majetky připravit.

Což je existenciální hrozba, s níž jsou spojené vypjaté emoce, a lidé to velmi silně pocítili. Zda se taková kampaň hodí k prezidentskému úřadu, už je trochu jiná otázka.

Teď mohou mít voliči tendenci vidět situaci tak, že jeden kandidát „zválcoval“ toho druhého. Je to tak?

Babiš trošku fabuloval, když říkal, že