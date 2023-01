Poslanec za ANO Patrik Nacher se chce soustředit na zvýšení koaličního potenciálu hnutí. Napsal to na Twitteru po prohře Andreje Babiše v prezidentských volbách. Právě předseda hnutí je přitom pro většinu potenciálních partnerů nepřijatelný. Nacher v rozhovoru s Deníkem N říká, že Babiš měl v kampani méně útočit na soupeře, teprve se ale ukáže, zda jeho porážka ANO oslabí.

Musíme vyvést ANO z izolace, říká Nacher. Zda to půjde s Babišem v čele, je podle něj předčasná otázka

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč má ANO malý koaliční potenciál?

Lze ho zvýšit s Andrejem Babišem jako předsedou?

Mohl Babiš vyhrát prezidentské volby, kdyby vedl kampaň jinak?

Oslabí jeho porážka ANO?

Napsal jste, že chcete zvýšit koaliční potenciál ANO. Jak to hodláte udělat?

To se ptáte příliš brzo. Napsal jsem to, co ve mně nějakou dobu bublá. Krátkodobý až střednědobý úkol je poctivá politická opoziční práce, razantní, důsledná, ale přitom věcná. A dlouhodobý úkol je vyvést ANO na centrální úrovni z izolace a zvýšit koaliční potenciál.

Když to píšete, musíte mít aspoň nějaký nápad, jak na to, ne?

Mám nějakou představu, ale to si samozřejmě ještě budu v hlavě přetřásat, radit se o tom s různými lidmi a nebudu ji dopředu dávat ven.

Volby jsou za námi, politický život jde dál. Teď nás čeká ze střednědobého hlediska poctivá parlamentní opoziční práce a z dlouhodobé perspektivy, podle mě, hlavní úkol pro ANO (na parlamentní úrovni) – zvýšit koaliční potenciál. — Patrik Nacher (@PatrikNacher) January 29, 2023

A proč je podle vás koaliční potenciál ANO malý?

Logická odpověď je, že proto, že