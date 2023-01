Bývá zvykem, že poražení počkají, až vítěz promluví k národu, říká expert k Babišově projevu

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jaká byla tisková konference Petra Pavla pro novináře, kterou jeho tým spojil s oslavou vítězství?

Jak hodnotí, že Česká televize vysílala tiskovou konferenci poraženého Andreje Babiše ze záznamu?

Do jaké míry byl zdařilý mediální obsah při pokrývání prezidentských voleb?

Když Česká televize vysílala tiskovou konferenci Petra Pavla po zvolení prezidentem, a to včetně oslavy vítězství jeho týmu, začala mezitím tisková konference Andreje Babiše. Tu televize přenášela až zpětně ze záznamu. Nezarazilo vás to?

Souhlasím s tím, že by bylo asi lepší, kdyby Česká televize pustila tiskovou konferenci Andreje Babiše o něco dřív. Na druhou stranu, když si vzpomeneme na prezidentské volby, ve kterých vyhrál Miloš Zeman, tak Česká televize postupovala podobně. Také vysílala zpěv hymny v podání Daniela Hůlky a oslavu Zemanova vítězství s Jiřinou Bohdalovou. Je to takový bonus vítěze a není to nic, co by mě mimořádně zaráželo.

Zároveň je také problém, že si