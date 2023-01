Schillerová: Náš billboard vyvolal otázky, v něm může být zakopaný pes. Názor řeknu kolegům, nejsem Vondrák v sukni

Na co se v rozhovoru také ptáme:

S čím půjde Alena Schillerová na předsednictvo hnutí ANO a zda Babiš zůstane v jeho vedení.

Co bude s hejtmanem Ivem Vondrákem, který ve volbách vystupoval proti svému stranickému šéfovi Babišovi, a zda by měl být vyloučen z hnutí.

Kdo stál za celou kampaní.

Jaký mají plán na udržení stovek tisíc hlasů až do dalších voleb.

Andrej Babiš ukončil tiskovou konferenci u dotazu, zda zůstane poslancem a předsedou hnutí ANO. Je ve hře varianta, že by se svého poslaneckého mandátu vzdal či přestal být předsedou ANO?

Neřešili jsme to, vidíte, jaký to je dnes šrumec. To je na něm, musí si to zvážit. Já si myslím, že by tam spíš měl zůstat. Ale jak znám jeho přístup k práci a jeho zodpovědnost, tak pokud zůstane poslancem, bude do Sněmovny chodit. Nesrovnávejme teď rok, kdy za nás jel komunální a senátní kampaň (ty byly z velké části paralelní, pozn. red.) a teď prezidentskou. Samozřejmě jsme mu v rámci možností pomáhali, ale nikdo z nás toho neodjel tolik, co on, a velice nám pomohl. Přetavil to ve 2 400 271 hlasů. Pokud zůstane poslancem, chodit bude, pokud ne, je to na něm.

Jako šéfka poslaneckého klubu byste si teď jeho docházku už hlídala?

Já jsem si to hlídala vždycky, ale vždycky jsem věděla, že byl na kampani, že se neflákal. Jemu to není potřeba říkat. On má smysl pro povinnost a dobře ví, že pokud bude poslancem, prostě tam chodit musí. Jemu to nemusím říkat, on zná své povinnosti.

Jak podle vás 8. února dopadne jednání předsednictva ANO? Shodne se na tom, že Andrej Babiš má hnutí i nadále vést?

Budeme tam vyhodnocovat kampaň, to je první věc. A budeme se bavit o nějakém dalším směřování hnutí. Já budu zastávat názor, aby Andrej Babiš zůstal předsedou hnutí.

Budete tam řešit i hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka, který jako místopředseda hnutí otevřeně řekl, že bude volit Petra Pavla?

Neumím si představit, že by tam všichni přišli, řešili kampaň a na pana Vondráka a jeho podraz