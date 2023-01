Komentář Jana Moláčka: Petr Pavel drtivě porazil Andreje Babiše a bude příštím českým prezidentem. Pro rozdělenou zemi je dobrá zpráva, že na Hradě usedne nepopulistický kandidát. Je to ale jen začátek. Před novým prezidentem jsou zásadní výzvy. A vyvstává také otázka, zda neskoncovat s přímou volbou.

Pavel musí dát hlas regionům, kam Zeman pouze jezdil. Česko by mělo zvážit, zda nezrušit přímou volbu

Éra Andreje Babiše je zase o něco blíž svému konci. Bývalý premiér a lídr nejsilnější opoziční strany utrpěl další porážku. Na rozdíl od parlamentních voleb ale do souboje o Hrad šel sám za sebe, a výsledek tedy oslabí nejen jeho politické hnutí ANO, ale i Babiše osobně.

O funkci prezidenta Babiš usiloval především proto, že počítal s úspěchem svého hnutí v parlamentních volbách nejpozději v jejich řádném termínu a kumulací moci, kterou by mohl využít k tomu, co se mu nepodařilo v čele vlády – tedy zabetonovat moc ve svých rukou podobně, jako se to podařilo jeho vzoru