Když nemůže volební místnost za mnou, vydám se já za volební místností, řekla jsem si a cestovala za druhým kolem voleb 1648 kilometrů z Miami do Washingtonu.

Americký deník: „Ať vám ty volby dobře dopadnou!“ vzkázal do Česka mluvčí z Bílého domu

Tohle jsou už druhé prezidentské volby, které sleduju z Ameriky. Při vyhlašování těch prvních jsem šla běhat, abych případný smutek z výsledku zároveň okamžitě vyvážila doplněnými běžeckými endorfiny. Nestačily.

Takže tyhle další už mi to nedalo. „Měli bychom jet do Washingtonu volit. Když si hned dneska vyřídíme voličské průkazy, dá se to stihnout,“ řekla jsem po prvním kole prezidentských voleb svému muži.

„Osm set dolarů za letenky pro oba a celý den v tahu. A to nepočítám