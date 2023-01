Všechny obce, které během pátku oslovil Deník N, hlásí mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb nárůst zájmu o voličské průkazy, a to až o desítky procent. Netýká se to jen Prahy. O dva tisíce průkazů více vydal pro druhé kolo magistrát v Ostravě, v řádu stovek přibylo žádostí v Karviné, ve Frýdku-Místku, ve Zlíně, Pardubicích či Olomouci. Analýzy statistiků ukazují, že volební účast by nyní mohla být podobně vysoká jako před dvěma týdny v prvním kole, v němž uspěli předseda ANO Andrej Babiš a generál ve výslužbě Petr Pavel.