Česko je dlouhodobě pozadu v digitalizaci státní správy, která má lidem i firmám zjednodušovat a zpříjemňovat komunikaci se státem. Změnit to má nově vzniklá Digitální a informační agentura (DIA), pod niž letos začnou přecházet dosud roztroušené orgány řídící jednotlivé složky eGovernmentu. Digitální státní správu chce nastupující šéf agentury Martin Mesršmíd polidštit. „Nemělo by to fungovat tak, aby člověk musel chápat, jak na problematiku nahlíží úřad. Ale abychom se dokázali přiblížit tomu, jak na ni nahlíží občan-uživatel,“ popisuje jeden ze svých cílů v rozhovoru pro Deník N.

Jít do státní správy je pro mě větší výzva než v nějaké firmě zvedat zisk, říká šéf nové digitální agentury

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Co by měl nový úřad dělat.

Jakou páku má agentura mít na další státní úřady, které se digitalizaci mnohdy brání.

Kdy stát zprovozní projekt eDokladovka, díky němuž nebude nutné u sebe fyzicky nosit doklady totožnosti.

Dokdy musí stát digitalizovat všechny služby pro občany.

Jak by mělo vypadat odměňování státních „ajťáků“.

Když se na to podíváme z pohledu kritického občana, k čemu potřebujeme zbrusu nový úřad s rozpočtem kolem 300 milionů korun? Jak byste obhájil vznik Digitální a informační agentury (DIA)?

Digitalizace státní správy v České republice nepostupuje optimálním tempem, proto vznikla DIA. Jedním z důvodů je fakt, že na rozvoj eGovernmentu se dosud nekladl dostatečný důraz. Výsledkem bylo, že části státní správy, které měly digitalizaci dosud na starosti, neměly dostatečnou podporu a chyběly jim dostatečné pravomoci. Dávalo proto smysl vytáhnout je do jednoho nového úřadu, který jim zajistí posílení pravomocí a dá jim potřebnou podporu.

Dalším důvodem vzniku DIA je, že se má stát propagátorem změny v celé státní správě. To by měla zajistit takzvaná kompetenční centra, která budou součástí agentury. Budou v nich pracovat klíčoví odborníci důležití pro řízení a zavádění IT projektů a provádění změn stávajících informačních systémů státní správy.

Mezi těmito odborníky budou projektoví nebo produktoví manažeři, IT architekti nebo experti na UX (uživatelskou zkušenost, pozn. red.). Naše agentura je bude „půjčovat“ jiným orgánům státní správy, aby v nich pomáhali s přípravou a řízením IT projektů.

Mělo by to mít ten hezký efekt, že odborníci budou sbírat zkušenosti po jednotlivých projektech. Budou se tím učit, čemu se vyhnout, nebo si naopak budou předávat pozitivní zkušenosti. Díky tomu by pak vedení dalších nových projektů mělo probíhat hladčeji a efektivněji.

Protože budou odborníci naši, budeme mít větší jistotu jejich nezaujatosti, než když si stát najde nějakou poradenskou firmu. U té samozřejmě věříme odbornosti, ale když bude na IT projekty státu dohlížet někdo zevnitř, bude to vhodnější. Budeme díky tomu v roli opravdového správce daného projektu.

Jak odborníky zaplatíte? Vím, že část lidí do DIA přejde z odborů ministerstva vnitra, kde se dnes řeší eGovernment. Ale přece jenom budete muset nabírat i další lidi. Jak vystoupíte z prokletí tabulkových platů, které znemožňují zaplatit IT specialisty částkami, na které jsou zvyklí z komerčního sektoru?

Tohle je velice vážná věc, která se řeší na vícero rovinách. Ta první spočívá v maximálním využití nástrojů, které státní správa už dnes má, jenom je možná nevyužívá úplně na maximum. Jedním z nich je například institut klíčového odborníka. Určité procento zaměstnanců na každém úřadě může být označeno za klíčové odborníky.

U takových lidí pak platí jiná pravidla pro odměňování. Stejně tak je možné pracovat s osobním ohodnocením, abychom se přiblížili platům v komerční sféře. Zároveň je možné využít financování některých pozic z fondů Evropské unie, kde se opět uplatňují trochu jiná platová pravidla.

Důležité je říct, že na úrovni ministrů probíhá jednání o navýšení tabulkových platů IT odborníků v celé státní správě, aby stát mohl z trhu nabírat pracovníky, které potřebuje.

Tohle je téma vicepremiéra Ivana Bartoše, který začátkem loňského roku říkal, že by státní ajťáci měli pobírat sto tisíc měsíčně. Máte od něj informaci, kdy by k takovému navýšení platů mohlo dojít?

Tady vás musím odkázat na pana vicepremiéra.

U agentury DIA se mluví o tom, že by měla být nadresortní. Jak ale chcete zabránit letité praxi, že ministerstva často neposlouchala odbory ministerstva vnitra, které dosud měly eGovernment na starosti? Vaší rolí má být ostatním úřadům radit a vytvářet pro ně expertizy. Donutíte je ale, aby vás poslouchaly?

Dřív než si něco vynucovat bychom v první řadě chtěli pomáhat vysvětlovat výhody řešení, jež doporučujeme. Chceme vysvětlovat výhody IT architektury, kterou bude prosazovat výbor hlavního architekta eGovernmentu. Ten pod DIA přejde z ministerstva vnitra. Chceme vysvětlovat výhody a úspory, které přijdou s tím, když se budou využívat základní registry státu místo toho, aby si někdo zakládal vlastní separátní.

Kdyby naše pomoc a vysvětlování nestačily a naráželi bychom na odpor, má