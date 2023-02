Ruský ekonom Gurijev: Putin udělal obrovskou chybu a nyní je z něj pouhý diktátor strachu

V rozhovoru se kromě jiného dozvíte:

Co by teď ve své knize napsal jinak;

proč Rusko nezlomily sankce;

co naopak Putinův režim ohrozit může;

jak se ruský prezident stal diktátorem strachu;

o nejpravděpodobnějších scénářích války;

o dvou strategiích, které používají běžní Rusové.

Po novoročním projevu ruského prezidenta se zdá, že se Putin připravuje na dlouhou válku. Máte také tenhle pocit?

Putinovým cílem je udržet si některá území, která získal v roce 2022. Jinak pro něj bude velmi obtížné zachovat si v Rusku popularitu. Potřebuje něco, co by mohl prezentovat jako vítězství – proto mu jde o územní zisky a proto musel zahájit mobilizaci. Na Donbasu stále probíhá jakási ofenziva, ale nedaří se mu dosáhnout žádného velkého pokroku. Pokud se Putin něčeho skutečně obává, pak jsou to dodávky těžkých zbraní Západu na Ukrajinu. Jeho cílem je v podstatě dlouhá válka, aby udržel alespoň současný status quo.

Jak se to může vyvíjet?

Nejsem vojenský expert, nevím, kolik vojenských systémů a zbraní Ukrajina potřebuje, aby získala svá území zpět. Začala diskuse o tancích, které by zvýšily její postup. (Rozhovor vznikl před rozhodnutím o dodávkách tanků Leopard, pozn. red.) Podle jednoho ze scénářů by Ukrajina porazila Rusko ještě letos, kdyby měla dostatek zbraní. Druhý scénář říká, že by sice mohla získat nějaká území, ale v určitém okamžiku by se unavila, protože by neměla dostatek zbraní nebo vojáků. A mobilizovaných vojáků má teď Rusko hodně. V tomto případě bychom byli svědky dlouhé války. Možná s menší intenzitou, než jsme viděli dosud, ale šlo by o velmi dlouhou a vyčerpávající válku.

Existuje také možnost, že Putinův režim zkolabuje?



Ano. Pokud bude mít Ukrajina dostatek zbraní a získá zpět svá ztracená území, bude to mít Putin v Rusku velmi těžké. Pokud se ale v Kremlu udrží a poměry na frontové linii se zásadně nezmění, zůstane v Evropě situace podobná té mezi