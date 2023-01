Prezidentská Pointa N: Co nám letošní volby ukázaly o kampaních a přímé volbě

Česko vybírá nového prezidenta. Nástupcem Miloše Zemana se stane Petr Pavel, nebo Andrej Babiš. Ti si spolu s miliony spoluobčanů prošli v posledních dvou týdnech kampaní, která připomínala spíše zápasy v bahně, a to zejména ze strany jednoho kandidáta. Co nakonec volby rozhodne a co nás čeká příště?