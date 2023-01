Co o kandidátech prozrazuje písmo, které si vybrali na své billboardy? A může jim pomoci vyhrát volby?

To, jaké písmo zvolí kandidát či politická strana, o nich může prozradit přinejmenším tolik co jako slova. Rozeberme si to v případě Petra Pavla a Andreje Babiš.

Oba používají dvě výrazná písma (Babišův tým je doplňuje o neutrální font pro text, který nehodnotíme). Pavel a jeho spolupracovníci vybrali písmo Hrot pro nadpisy a Novina pro běžný text. Nadpisy na Babišových propagačních materiálech jsou psány písmem IvyMode, běžný text pak využívá Luxus Brut.

Při hodnocení písma existuje