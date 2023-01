Psi neodcházeli od obrazovek. Pro někoho „otřesná nuda“ byla cenná kultivovanost, hodnotí finální debatu jazykovědci

„Mnozí čekali devastující konflikt, bylo to překvapivé, čekali jsme, že se to vyhrotí,“ otvírá hodnocení debatního finále prezidentských kandidátů lingvistka Lucie Saicová Římalová, která se specializuje na nonverbální komunikaci. „Po půl hodině začal probleskovat Andrej Babiš, jak ho známe,“ říká Alex Röhrich, který se zabývá kulturou mluveného projevu. Ale navzdory tomu podle něj udržoval méně konfliktní tón i míra jeho mluvních prohřešků byla nižší. Rozhovor probíhal bezprostředně po večerní debatě.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Kdy psi odcházejí od obrazovek.

Co se skrývá pod spojením „naše ženy a matky“.

Kdy se Andreji Babišovi chvěly ruce.

V čem Petru Pavlovi překážejí vousy.

Jak s projevy obstály manželky kandidátů.

Působila na vás tato debata jako finále tak vyhrocené kampaně, kterou jsme sledovali?

Lucie Saicová Římalová: Byla překvapivě smířlivá. Myslím, že se povedlo udržet to, co Petr Pavel zkusil nastolit na začátku. Sama jsem čekala, že debata bude konfliktnější, ale zpětně si říkám, že už jich bylo tolik, že bylo vlastně velmi zajímavé vidět jako poslední mnohem méně konfliktní diskusi. Umožnilo nám to vidět kandidáty zase trochu jinak.

Ale bylo to trochu nečekané. Myslela jsem, že se debata spíš vyhrotí.

Alex Röhrich: Úplně souhlasím. Poznamenal jsem si, že prvních třicet minut debaty bylo naprosto nekonfliktních, ani z jedné strany nepadla invektiva. Pak už začal probleskovat Andrej Babiš, jak ho známe. Ale také jsem z toho byl překvapený.

V mých bublinách sociálních sítí začali sledující až zívat.

AR: To je hrozně zajímavé. Napadlo mě, jestli vůbec dokážeme slušnou debatu dvou lidí vnímat jako správnou, takovou, jaká má být. Nebo jsme tak zvyklí na konflikt, že bez něj nás to nudí? Přiznám se, že ve mně se oba tyto pocity trošku tlučou.

To je skvělý postřeh. Ale myslím, že v tom hrály roli i dramaturgie debaty a moderování. Ale to už není předmětem našeho rozhovoru.

AR: Jistě to hrálo roli. Ale nemohl jsem se zbavit dojmu, že to působí unyle hlavně proto, že se řečníci nehádají. A jedné části mé osobnosti to hrozně vyhovovalo, protože se mi tentokrát nedělalo celou dobu špatně jako při předchozích debatách. Ale dovedu si představit, že