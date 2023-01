Štěstí je neposlušnost vůči životu. Nick Cave o ztrátě, traumatu, víře a tvorbě

Mladé Kise se narodil syn. Brzy však onemocněl a zemřel. Milovala ho natolik, že se s jeho smrtí nedokázala smířit. Zoufale se ptala lidí, co má dělat.

Poslali ji k Buddhovi. „Pomohu ti,“ řekl Buddha. „Přines mi z vesnice hořčičné semínko. Ale musí to být z domu, kde nikdo nikoho neztratil.“

Když Kisa chodila od domu k domu, o semínka nebyla nouze. Ukázalo se však, že v každé rodině si smrt někoho vzala. Kisa si uvědomila, že na světě není nikdo, kdo by nezažil ztrátu blízké osoby. Odložila svůj žal a své dítě pohřbila v lese.



Veřejné truchlení

Nick Cave zpívá tento příběh procítěným falzetem na konci alba Ghosteen (2019). Album vzniklo po tragické smrti jeho patnáctiletého syna.

Zjevná paralela s buddhistickým podobenstvím zde nespočívá pouze ve smrti dítěte, ale především v hledání cesty z osobního traumatu.

Nebyla to jen práce na nových skladbách, které se staly vyjádřením smutku a zároveň nástrojem k jeho zpracování.

Zásadní byl samotný proces truchlení. Bylo to zjištění, že smutek je třeba pojmenovat a vyjádřit. A také najít uši, které mu budou naslouchat.

Vzhledem ke Caveovu prominentnímu statusu se jeho osobní tragédie stala veřejnou. Tento hendikep se mu však podařilo zcela zvrátit. A to nejen tím, že poukazuje na to, že smutek hvězdy se nijak neliší od bolesti kohokoliv jiného.

Cave z odhaleného žalu udělal kolektivní seanci, v níž našel úlevu nejen on, ale i mnozí jiní. Proto se na koncertech svěřil do rukou davu, proto si pustil fanoušky k tělu, proto naplánoval čistě konverzační turné, proto začal odpovídat na nejintimnější otázky ve svém newsletteru The Red Hand Files.

A proto jako završení tohoto veřejného truchlení udělal rozsáhlý knižní rozhovor s blízkým novinářem Seánem OʼHaganem, který vyšel pod názvem Faith, Hope and Carnage (Canongate Books, 2022, slovenský a český překlad se připravují). Nejedná se o převyprávění životopisu hvězdy ani o sbírku rokenrolových příběhů ze zákulisí.

Je to grandiózně otevřený dialog o životě, který se obrátil vzhůru nohama.

Mluvit o smutku

Jaký je rozdíl mezi