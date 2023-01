„Nemůžu to hodit ani jednomu.“ Šestice voličů se rozhodla: pět podpoří Pavla, jeden hlasovat nepůjde

V Hostěnicích u Brna dosáhla volební účast v prvním kole téměř osmdesáti procent. Ze 457 platných hlasů jich nejvíc – přesně 210 – získal Petr Pavel. „Jeden z těch hlasů byl i ten můj,“ popisuje potěšeně v reakci na výsledky devětačtyřicetiletá Magda Hradilová.

Plná náměstí v Ostravě a Ústí nad Labem, která následovala při dvoutýdenním čekání na druhé kolo, jí prý přinesla mírnou naději. Když se tak v pátek před Janáčkovým divadlem v Brně sešly na podporu Petra Pavla další tisíce lidí, uprostřed hloučku stála i Magda spolu s devítiletým synem Filipem.

Ten si bývalého armádního generála prohlédl zblízka už jednou, to když ještě před Vánoci rozléval v Brně punč. Tentokrát mu ale dav v bližším pozorování oblíbeného kandidáta zabránil. Magda váhala, jestli syna na shromáždění brát. Obě děti sice dlouhodobě vede k tomu, aby se o politiku a dění kolem sebe zajímaly, bála se ale možných strkanic s podporovateli protikandidáta.

Obavy však nakonec byly zbytečné; pokud by mělo setkání něco charakterizovat, byla by to podle Magdy pozitivní nálada a úsměvy na tvářích většiny přítomných.

„Připomínalo mi to prosinec 1989, kdy jsme na zaplněném českobudějovickém náměstí ve stejné zimě čekali na Václava Havla. Poprvé jsem tehdy byla někde, kam lidé přišli dobrovolně – předtím se chodilo jen povinně na 1. máje –, a nálada tam byla úplně stejná,“ popisuje žena z jižní Moravy, kterou živí práce s texty a překlady.

O pár dní později vyrazila pro srovnání i na brněnské Dominikánské náměstí, kde se se svými příznivci sešel Andrej Babiš. Expremiéra Magda nezastihla, jeho fanoušky, kteří pískali a bučeli směrem k odpůrcům šéfa hnutí ANO, však ano.

„V nepravidelných intervalech se ozývalo ‚Babiše do koše‘ a ‚Pavel na Hrad‘, na což pořadatelé reagovali tím, že přidali hlasitost u reprodukovaných moravských lidovek. Sem tam se ozvala Alena Schillerová, která ubezpečovala dav, že pan Babiš se už blíží,“ vzpomíná Magda, která však na příjezd politika nečekala. Největší rozdíl mezi oběma akcemi vnímá v celkovém vyznění. „Naděje versus mastná jelita,“ hodnotí zpětně s nadsázkou.

Teď hlavně doufá, že „demokratičtí voliči“ v pátek a v sobotu přijdou k volbám a z Pražského hradu vyřadí „zemanovsko-babišovský tandem“, jak dvojici politiků nazývá. „Abychom si mohli říct, že jsme tu desetiletou zkoušku z demokracie zvládli, moc bych to našim dětem přála,“ uzavírá Magda. Zvolení Petra Pavla „do služby Hradu“ by podle ní byl jasný signál mladým voličům, že volit má smysl a že i oni sami mohou situaci ovlivnit k lepšímu.

Prostě tam jít nemůžu

To ve Vrbové Lhotě na Nymbursku vystoupala volební účast v prvním kole lehce nad sedmdesát procent. Se 108 hlasy tady zvítězil Pavel, druhý Babiš získal 91 hlasů. Právě šéfa hnutí ANO volil také místní podnikatel Milan Červeňák, který má hned naproti obecnímu úřadu obchod se skútry.

To, že postoupí právě tato dvojice, jaksi předpokládal. V prvním kole zvažoval mezi Babišem a senátorem Pavlem Fischerem, Pavla na Hradě nechtěl. Dnes už chce prý ale hlavně klid – volby ovládly jak jeho sociální sítě, tak televizní program i interakce s lidmi v okolí.

„Na hokeji jsem potkal jednoho trenéra, který se mě přede všemi ptal: ‚Ty jsi prej volil Babiše?‘ Tak jsem řekl, že jo, protože generála za prezidenta nechci,“ vypráví posmutněle příběh z posledních dní.

„Nevím, jestli to myslel ze srandy, nebo ne, je to asi úplně jedno. Řekl prostě, že můj syn si u něj hokej nezahraje,“ popisuje Milan.

Už při prvním rozhovoru pro Deník N zdůrazňoval, že