Art Directors Club ČR, který sdružuje reklamní profesionály, oznámil, že ze svých řad vyloučil Marka Prchala, který spolupracuje s Andrejem Babišem. Členové klubu se shodli, že Babišova předvolební kampaň je za hranou etiky. „Nevíme, jestli je Marek Prchal zodpovědný za billboard, který straší válkou. Je ale prokazatelně jasné, že je členem marketingového týmu Andreje Babiše,“ vysvětluje ředitel klubu kreativců David Suda, proč je Prchal prvním vyloučeným členem za třicet let fungování organizace.

Není to msta, vyhrožování válkou je ale už moc, říká o vyloučení Marka Prchala ředitel klubu kreativců

Na co se v rozhovoru ptáme:

Proč Marka Prchala vyloučili z klubu reklamních profesionálů?

Co „kreativcům“ na prezidentské kampani Andreje Babiše vadí?

Jaký je rozdíl ve strašení imigranty a válkou?

Jako důvod vyloučení Marka Prchala z vašeho klubu jste uvedli, že jeho práce na Babišově předvolební kampani je v „rozporu s posláním spolku a jeho zájmů“. Co tím myslíte? Jak Prchal porušil zájmy spolku?

Když jste členem našeho klubu, máte jisté povinnosti. Jednou z nich je platit poplatky, což Marek Prchal platil. Pak je tam ale bod, že členové musí zachovávat dobré jméno spolku. Tím, že je spojován s marketingem Andreje Babiše, se dostával do sporu s tímto bodem.

V průběhu let jsme to na schůzích členského klubu řešili několikrát. Po začátku druhé vlny prezidentské kampaně Andreje Babiše se členové klubu shodli, že tohle už je moc a nechtějí být ve stejném klubu jako Marek Prchal.

Jeho členství zpochybňovali i marketingoví specialisté, kteří nejsou našimi členy. V poslední době se navíc objevilo několik stížností, které znovu vyvolaly debatu, jestli je správné, aby byl naším členem. Podle nás porušil povinnost zachovávat dobré jméno spolku, a proto jsme ho vyloučili.

Marka Prchala jste vyzvali k rezignaci, on to odmítl. Znamená to, že jste o jeho vyloučení hlasovali? Nebo jak jste došli k rozhodnutí ho vyloučit?

Svolali jsme členskou schůzi, která se ve středu večer sešla a ve velkém počtu rozhodla o jeho vyloučení. Je to první člen, kterého jsme za 30 let fungování klubu vyloučili. Šlo o subjektivní posouzení každého člena, jestli došlo k porušení stanov spolku.

Vedli jsme debatu nad jeho